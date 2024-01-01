Чехи зняли автобуси з маршрутів для шкільних рейсів на Київщині

Автобуси пристоличному регіону доправили комуни Середньочеського краю Чехії. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Прийшли пасажирські машини у доброму технічному стані. Усі вони різної розмірної групи – середньої та великої місткості. Це буде зручно тим навчальним закладам, де по маршруту до школи лежить кілька населених пунктів зі значною кількістю учнів.

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Таким чином, завдяки такому транспортному траншу понад 600 дітей цих громад зможуть користуватися послугами шкільних автобусів. Однак потреба у транспорті такого призначення все ще лишається вкрай високою.

На сьогодні понад 33,5 тис. дітей Київщини проживають поза межами пішої доступності до шкіл і потребують постійного підвезення. Частково цю проблему обласна адміністрація погасить власними закупками.

Як зазначено в повідомленні очільника області, Київщина також отримала понад 91 млн грн субвенції на закупівлю шкільних автобусів. Разом із громадами КОВА вже працює над їх закупівлею.