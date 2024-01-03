Чехия подготовила, доставила в Украину и передала ВСУ 26 самоходных артиллерийских установок Dana-M2 и большим количеством боеприпасов к ним.

Название 152-миллиметровой самоходки ничего общего с женским именем не имеет. Пушка-гаубица Dana происходит от "dělo automobilní nabíjené automaticky", то есть автомобильная пушка с автоматическим заряжанием. Это практически копия советских САУ "Акация", но сделанная в Чехословакии.

Правда, чешская установка претерпела несколько глубоких модернизаций. Отправленная в Украину Dana-M2 именно из таких. Относительно "Акации" она имеет в полтора раза увеличенную дальность стрельбы и гораздо лучшую скорострельность, чему поспособствовала автоматизированная система заряжания и чего в советских аналогах нет. Это первое.

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Во-вторых, Dana-М2 за счет автоматизированной системы управления огнем может осуществить серию выстрелов, которые попадут в цель почти одновременно. Бортовая система способна принимать данные с БПЛА, мгновенно сделает все баллистические вычисления, а оператору нужно только по команде командира открыть огонь.

Бронированная самоходная гаубица на колесном шасси Tatra 815 имеет экипаж из пяти человек. Фото: Defence Express

Механик-водитель, которому для управления достаточно навыков, начиная с категории С, и командир находятся в кабине впереди. В отсеке левой половины башни размещены места наводчика и первого заряжающего. В правой стороне башни обустроена механизированная линия доставки снаряда, которой руководит второй заряжающий.

САУ размещена на колесном шасси Tatra 815 (8×8) с 340-сильным дизельным двигателем Tatra T2-930. Колесная полноприводная ходовая база "Даны" намного быстрее в маневрах и экономнее гусеничной "Акации" советских времен, у которой расход солярки достигает 180-220 л на 100 км пробега. Гораздо легкая и быстрая Dana-М2 потребляет в зависимости от условий дороги или рельефа и состояния пересеченной местности в пределах 60-100 литров на 100 км.