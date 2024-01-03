Чехія підготувала, доставила в Україну і передала ЗСУ 26 самохідних артилерійських установок Dana-M2 з великою кількістю боєприпасів до них.

Назва 152-міліметрової самохідки нічого спільного з жіночим іменем не має. Гармата-гаубиця Dana походить від "dělo automobilní nabíjené automaticky ", тобто автомобільна гармата з автоматичним заряджанням. Це практично копірка радянських САУ "Акація", але зроблена у Чехословаччині.

Щоправда, чеська установка зазнала кілька глибоких модернізацій. Відправлена в Україну Dana-M2 саме з таких. Відносно "Акації" вона має у півтора раза збільшену дальність стрільби та набагато кращу швидкострільність, чому посприяла автоматизована система заряджання, чого в радянських аналогах немає. Це перше.

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По-друге, Dana-М2 за рахунок автоматизованої системи керування вогнем може здійснити серію пострілів, які влучать у ціль майже одночасно. Бортова система спроможна приймати дані з БПЛА, миттєво зробить всі балістичні обчислення, а оператору потрібно лише за командою командира відкрити вогонь.

Броньована самохідна гаубиця на колісному шасі Tatra 815 має екіпаж із п’яти осіб. Фото: Defence Express

Механік-водій, якому для управління достатньо навичок, починаючи з категорії С, та командир знаходяться у кабіні попереду. У відсіку лівої половини башти розміщені місця навідника і першого зарядника. У правій стороні башти розміщена механізована лінія доставлення снаряда, якою керує другий зарядник.

САУ розміщено на колісному шасі Tatra 815 (8×8) з 340-сильним дизельним двигуном Tatra T2-930. Колісна повнопривідна ходова база "Дани" набагато швидша в маневрах і економніша за гусеничну "Акацію" радянських часів, у якої витрата солярки сягає 180-220 л на 100 км пробігу. Набагато легша і прудкіша Dana-М2 споживає в залежності від умов дороги чи рельєфу і стану пересічної місцевості в межах 60-100 літрів на 100 км.