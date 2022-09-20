От старого советского танка Т-55 остался только корпус, вся начинка – изменена.
Правительство Словении сообщило, что Вооруженным Силам Украины будет передано 28 модернизированных танков Т-55, получивших название M-55S. Вместо этого вооруженные силы Словении получат 40 немецких военно-транспортных машин.
Об этом договорились премьер-министр Словении Голоб и канцлер Германии Шольц. "Таким образом, подобный круговой обмен также укрепит оборонное сотрудничество между Словенией и Германией", – говорится в сообщении.
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Многие страны, в которых на вооружении остались старые советские танки, провели их модернизацию. Одно из наиболее существенных обновлений произвела Словения. Его проводили словенская компания STO RAVNE и израильская Elbit. В ходе этих работ переработано 30 машин.
В ходе модернизации установлена новая 105 мм пушка L7 с тепловым кожухом. На танки была установлена динамическая защита, элементы которой хорошо видны на корпусе и башне.
Система управления огнем улучшена путём установки цифрового баллистического вычислителя. Оружие стабилизировано в двух плоскостях. Также установлен новый прицел Fotona SGS-55 с лазерным дальномером, а командир использует прицел Fotona COMTOS-55 с независимой линией стабилизации. Он позволяет ему вести цели и даже наводить пушку независимо от наводчика.
Оповещатель о лазерном облучении LIRD-1A связан с системой пуска дымовых гранатометов IS-6, которые могут быть автоматически активированы в случае необходимости.
Модернизация дизельного двигателя V-12 привела к увеличению его мощности с 520 до 600 л. Также танк оснащен новыми резинометаллическими гусеницами. В задней части башни появилась дополнительная ниша. Последний обновленный Т-55 был передан в вооруженные силы Словении в 1999 году.