От старого советского танка Т-55 остался только корпус, вся начинка – изменена.

Правительство Словении сообщило, что Вооруженным Силам Украины будет передано 28 модернизированных танков Т-55, получивших название M-55S. Вместо этого в ооруженные силы Словении получат 40 немецких военно-транспортных машин.

Об этом договорились премьер-министр Словении Голоб и канцлер Германии Шольц. "Таким образом, подобный круговой обмен также укрепит оборонное сотрудничество между Словенией и Германией", – говорится в сообщении.

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Многие страны, в которых на вооружении остались старые советские танки, провели их модернизацию. Одно из наиболее существенных обновлений произвела Словения. Его проводили словенская компания STO RAVNE и израильская Elbit. В ходе этих работ переработано 30 машин.

В ходе модернизации установлена ​​новая 105 мм пушка L7 с тепловым кожухом. На танки была установлена ​​динамическая защита, элементы которой хорошо видны на корпусе и башне.

Система управления огнем улучшена путём установки цифрового баллистического вычислителя. Оружие стабилизировано в двух плоскостях. Также установлен новый прицел Fotona SGS-55 с лазерным дальномером, а командир использует прицел Fotona COMTOS-55 с независимой линией стабилизации. Он позволяет ему вести цели и даже наводить пушку независимо от наводчика.

Оповещатель о лазерном облучении LIRD-1A связан с системой пуска дымовых гранатометов IS-6, которые могут быть автоматически активированы в случае необходимости.