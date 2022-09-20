Від старого радянського танка Т-55 залишився лише корпус, вся начинка - змінена.

Уряд Словенії повідомив, що Збройним Силам Україні буде передано 28 модернізованих танків Т-55, які отримали назву M-55S. Натомість збройні сили Словенії отримають 40 німецьких військово-транспортних машин.

Про це домовились прем’єр-міністр Словенії Голоб та канцлер Німеччини Шольц. “Таким чином, подібний круговий обмін також зміцнить оборонну співпрацю між Словенією та Німеччиною”, – йдеться у повідомлені.

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Багато країн, у яких на озброєнні залишилися старі радянські танки, провели їхню модернізацію. Одне з найбільш суттєвих оновлень зробила Словенія. Її проводили словенська компанія STO RAVNE та ізраїльська Elbit. Під час цих робіт перероблено 30 машин.

В ході модернізації встановлено нову 105 мм гармату L7 з тепловим кожухом. На танки був встановлений динамічний захист, елементи якої добре видно на корпусі та башті.

Система управління вогнем покращена шляхом установки цифрового балістичного обчислювача. Зброя стабілізована у двох площинах. Також встановлено новий приціл Fotona SGS-55 з лазерним далекоміром, а командир використовує приціл Fotona COMTOS-55 з незалежною лінією візування стабілізації. Він дозволяє йому вести цілі й навіть наводити гармату незалежно від навідника.

Сповіщувач про лазерне опромінювання LIRD-1A пов’язаний із системою пуску димових гранатометів IS-6, які можуть бути автоматично активовані у випадку необхідності.



Модернізація дизельного двигуна V-12 призвела до збільшення його потужності з 520 до 600 к.с. Також танк оснащений новими гумометалевими гусеницями. В задній частині башти з’явилася додаткова ніша. Останній оновлений Т-55 було передано в збройні сили Словенії у 1999 році.