Про це заявила міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт під час засідання керівництва Бундесверу.

Німеччина передасть Україні ще дві реактивні системи залпового вогню Mars II і близько 200 ракет GMLRS.

За словами міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт, до кінця вересня українські військові мають пройти відповідний вишкіл роботи з цими системами.

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Крім того, Німеччина планує передачу 50 бронемашин типу Dingo ATF, сказала Ламбрехт. Бронемашини “Dingo ATF” компанії Krauss-Maffei прийняті на озброєння Бундесверу у 2003 році.



Бронемашина «Dingo ATF» військових Німеччини

Очільниця німецького оборонного відомства також пообіцяла найближчим часом завершити запланований так званий кільцевий обмін з Грецією.

У рамках цього обміну уряд в Афінах поставить Україні 40 бойових броньованих машин піхоти радянського зразка, а натомість отримає від Німеччини 40 бойових машин піхоти “Marder”.

БМП-1 армії Греції



Нагадаємо, на початку серпня цього року Міністр оборони України підтвердив надходження перших до Збройних Сил України реактивних систем залпового вогню MARS II. Тоді Німеччина передала Україні три реактивні системи залпового вогню “MARS II”.

Ця пускова установка на гусеничному шасі фактично є ліцензійною копією американської M270 з незначними доопрацюваннями. РСЗВ “М142 HIMARS” несе шість снарядів, РСЗВ “M270” вдвічі більше – дванадцять снарядів. 25 артилерійських систем України зможуть одночасно запустити 204 ракети “GMLRS”.