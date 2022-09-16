Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт во время заседания руководства бундесвера.

Германия передаст Украине еще две реактивные системы залпового огня Mars II и около 200 ракет GMLRS.

По словам министр обороны ФРГ Крістіне Ламбрехт, до конца сентября украинские военные должны пройти соответствующую выучку работы с этими системами.

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Кроме того, Германия планирует передачу 50 бронемашин типа Dingo ATF, сказала Ламбрехт. Бронемашины "Dingo ATF" компании Krauss-Maffei приняты на вооружение Бундесвера в 2003 году.



Бронемашина «Dingo ATF» военных Германии

Глава немецкого оборонного ведомства также пообещала в ближайшее время завершить запланированный так называемый кольцевой обмен с Грецией.

В рамках этого обмена правительство в Афинах поставит Украине 40 боевых бронированных машин пехоты советского образца, а взамен получит от Германии 40 боевых машин пехоты “Marder”.

БМП-1 армии Греции

Напомним, в начале августа этого года Министр обороны Украины подтвердил поступление первых Вооруженных Сил Украины реактивных систем залпового огня MARS II. Тогда Германия передала Украине три реактивные системы залпового огня “MARS II”.

Эта пусковая установка на гусеничном шасси фактически является лицензионной копией американской M270 с незначительными доработками. РСЗО “М142 HIMARS” несет шесть снарядов РСЗО “M270” вдвое больше – двенадцать снарядов. 25 артиллерийских систем Украины смогут одновременно запустить 204 ракеты GMLRS”.