Обновленные комплектации легендарного кроссовера в Украине обладают выразительным дизайном и поддерживают эффективные технологии, превращающие любое путешествие в комфортное приключение.

Toyota RAV4 2022 года представлен в украинских автосалонах в шести комплектациях — внедорожной версии Adventure, а также в версиях Live, Active, Lounge, Style и Premium.

Все автомобили получили обновление экстерьера: новая передняя оптика, светодиодные противотуманные фары; и интерьера, в частности, LED-подсветка в салоне и розетки USB (Type-C) 3А для зарядки смартфонов и других устройств (вместо Type-A 2,1A).

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RAV4 в новой специальной комплектации Adventure имеет множество обновлений. Основные черты автомобиля – особый дизайн переднего бампера и полностью черная решетка радиатора, что придает ему более яркий и выразительный вид. Среди других особенностей модели – 19-дюймовые легкосплавные диски с матовой серой отделкой и расширенные накладки колесных арок, благодаря которым RAV4 Adventure эффектно отличается на дорогах. Салон приключенческого RAV4 Adventure получил отделку с яркими акцентами оранжевого цвета.

RAV4 Adventure доступен для украинского рынка с гибридным 2,5-литровым двигателем и полным интеллектуальным приводом, обеспечивающим надежное управление с расходом топлива 5 л/100 км (в городском цикле). RAV4 Adventure представлен в четырех вариантах цвета экстерьера, а также двухцветной гамме – с кузовом цвета хаки и серой крышей.

Также все комплектации Toyota RAV4 2022 (кроме Live) получили иллюминацию кнопок управления стеклоподъемниками. В комплектациях Active и Lounge присутствуют и передние детекторы парковки. Модель в комплектации Lounge получила 18-дюймовые новые диски и устройство для беспроводной зарядки смартфонов. Кроме того, Toyota RAV4 Lounge будет доступен еще с передним приводом для 2,0-литрового двигателя. Комплектации Style и Premium получили новый дизайн фар головного света и 19-дюймовые диски. Для комплектации Premium также доступна электрорегулировка переднего пассажирского сиденья, в том числе по высоте.

Все комплектации Toyota RAV4 имеют обновленный внешний вид. Стоимость автомобиля – от 744 290 грн.