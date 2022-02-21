Оновлені комплектації легендарного кросовера в Україні мають виразний дизайн і підтримують ефективні технології, що перетворюють будь-яку подорож у комфортну пригоду.

Toyota RAV4 2022 року представлений в українських автосалонах у шести комплектаціях — позашляховій версії Adventure, а також у версіях Live, Active, Lounge, Style і Premium.

Усі автомобілі отримали оновлення екстер’єру: нова передня оптика, світлодіодні протитуманні фари; та інтер’єру, зокрема LED-підсвічування у салоні й розетки USB (Type-C) 3А для зарядки смартфонів та інших пристроїв (замість Type-A 2,1A).

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RAV4 у новій спеціальній комплектації Adventure має чимало оновлень. Основними рисами автомобіля є особливий дизайн переднього бампера і повністю чорна решітка радіатора, що надає йому яскравішого та виразнішого вигляду. Серед інших особливостей моделі — 19-дюймові легкосплавні диски із матовим сірим оздобленням і розширені накладки колісних арок, завдяки яким RAV4 Adventure ефектно вирізняється на дорогах. Салон пригодницького RAV4 Adventure отримав оздоблення з яскравими акцентами помаранчевого кольору.

RAV4 Adventure доступний для українського ринку із гібридним 2,5-літровим двигуном та інтелектуальним повним приводом, що забезпечують надійне кермування з витратою пального 5 л/100 км (у міському циклі). RAV4 Adventure представлений у чотирьох варіантах кольору екстер’єру, а також двоколірній гамі — з кузовом кольору хакі та сірим дахом.

Також усі комплектації Toyota RAV4 2022 року (окрім Live) отримали ілюмінацію кнопок керування склопідйомниками. У комплектаціях Active і Lounge присутні й передні сенсори паркування. Модель у комплектації Lounge отримала нові 18-дюймові диски і пристрій для бездротової зарядки смартфонів. Окрім того, Toyota RAV4 Lounge буде доступний ще і з переднім приводом для 2,0-літрового двигуна. Комплектації Style і Premium отримали новий дизайн фар головного світла і 19-дюймові диски. Для комплектації Premium також доступне електрорегулювання переднього пасажирського сидіння, зокрема за висотою.

Усі комплектації Toyota RAV4 мають оновлений зовнішній вигляд. Вартість автомобіля – від 744 290 грн.