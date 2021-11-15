Toyota представляє нову версію RAV4 - Adventure. Автомобіль у гібридному виконанні вирізняється позашляховим дизайном.

RAV4 Adventure має виразний вигляд завдяки особливому дизайну передньої частини. Нова повністю чорна решітка радіатора створює яскравіший візуальний ефект. Логотип Toyota зміщений трохи вниз. Дизайн автомобіля став виразнішим завдяки переднім протитуманним фарам у новій чорній окантовці та світло-сріблястій захисній накладці переднього бампера.

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Ефект також посилюється за рахунок ширших колісних арок і нових 19-дюймових легкосплавних дисків із матовим сірим оздобленням. Ззаду встановлено сріблясту захисну накладку.

RAV4 Adventure також буде доступний в унікальному двоколірному забарвленні — поєднанні кузова кольору хакі та сірому даху (разом з передніми стійками та заднім спойлером). Це рішення нагадує фірмовий світлий дах легендарного Toyota FJ40 Land Cruiser.

Щодо салону, то він вирізняється особливим оздобленням сидінь. Їхній дизайн поєднує гладку чорну синтетичну шкіру з контрастною помаранчевою прострочкою. На порогах встановлено фірмові накладки RAV4 Adventure.

Комплектація RAV4 Adventure оснащена гібридною електричною силовою установкою Toyota четвертого покоління з інтелектуальним повним приводом, що забезпечується додатковим компактним електродвигуном на задній осі. Ефективна і потужна гібридна трансмісія поєднує електродвигуни та 2,5-літровий чотирициліндровий бензиновий агрегат, що характеризується одним із найвищих у світі тепловим ККД для серійного двигуна потужністю 222 к.с.

RAV4 2022 модельного року отримав оновлені деталі екстер’єру — нові світлодіодні фари проєкційного типу та передні протитуманні світлодіодні фари, а також сучасний дизайн лінійки легкосплавних дисків. У салоні з’явилось світлодіодне освітлення, електропривод сидіння переднього пасажира, блок керування склопідйомниками з підсвічуванням і нові порти USB TypeC для зарядки смартфонів та інших пристроїв під час руху автомобіля.

Постачання нового Toyota RAV4 Adventure та оновленого модельного ряду RAV4 в Україні розпочнеться з першого кварталу 2022 року.