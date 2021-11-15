Седан отримав сучаснішу електроніку, комплектацію Hybrid Nightshade та нові кольори, а у кросовера також змінилась оптика.

Toyota Camry для ринку США отримала розширений список обладнання, зокрема оновлений пакет активної безпеки Toyota Safety Sense 2.5+, який відтепер включає автоматичне дальнє світло та систему розпізнавання дорожніх знаків. А адаптивний круїз-контроль тепер вміє розпізнавати дорожні знаки та автоматично підтримувати заявлене обмеження швидкості.

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Ключові нововведення для Toyota Camry 2022:

Нове виконання SE Hybrid Nightshade Edition;

Ексклюзивний двоколірний кузов Calvary Blue з чорним дахом для виконання TRD;

Колір кузова Ice Edge тепер доступний для комплектацій LE, SE та XSE;

Двозонний клімат-контроль включено у стандартне оснащення (крім виконання TRD);

Бокові дзеркала з підігрівом тепер входять у стандартне оснащення комплектацій LE та SE.

Але це ще не все. Нагадування про пасажирів на задніх сидіннях відтепер входить у стандартну комплектацію, екран мультимедійної системи може бути діагоналлю сім або дев'ять дюймів, а версія Nightshade отримала не лише ексклюзивні кольори, а й особливі колісні диски на 18 дюймів.



Фото: американська версія Toyota Camry 2022 модельного року / Toyota

Також до 25-річчя кросовера RAV4 у США також оновилась і ця модель. Зазначимо, що європейське оновлення відбулось трохи раніше, а зміни в американському кросовері подібні до тих, що відбулись у євро-версії.

У кросовера також з’явилась нова комплектація – RAV4 SE Hybrid. Зовнішні зміни найбільш помітні в оптиці, але лише у машин в дорожчих комплектаціях. Особливість топової комплектації XSE Hybrid – вертикальні світлодіодні протитуманні фари. В інтер’єрі з’явилось діодне освітлення, а дорожчі комплектації отримали пасажирське крісло з 8-діапазонним електрорегулюванням. Змін у техніці не відбулось.

Оновлений Toyota RAV4 2022 модельного року надійде у продаж на американському ринку до кінця цього року.

Фото: Toyota RAV4 2022 для США / Toyota