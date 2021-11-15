Седан получил более современную электронику, комплектацию Hybrid Nightshade и новые цвета, а у кроссовера также изменилась оптика.
Toyota Camry для рынка США получила расширенный список оборудования, в частности обновленный пакет активной безопасности Toyota Safety Sense 2.5+, который отныне включает автоматический дальний свет и систему распознавания дорожных знаков. А адаптивный круиз-контроль теперь умеет распознавать дорожные знаки и автоматически поддерживать заявленное ограничение скорости.
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Ключевые новшества для Toyota Camry 2022:
- Новое исполнение SE Hybrid Nightshade Edition;
- Эксклюзивный двухцветный кузов Calvary Blue с черной крышей для исполнения TRD;
- Цвет кузова Ice Edge теперь доступен для комплектаций LE, SE и XSE;
- Двухзонный климат-контроль включен в стандартное оснащение (кроме исполнения TRD);
- Боковые зеркала с подогревом теперь входят в стандартное оснащение комплектаций LE и SE.
Но это еще не все. Напоминание о пассажирах на задних сиденьях теперь входит в стандартную комплектацию, экран мультимедийной системы может быть диагональю семь или девять дюймов, а версия Nightshade получила не только эксклюзивные цвета, но и особые колесные диски на 18 дюймов.
Фото: американская версия Toyota Camry 2022 модельного года / Toyota
Также к 25-летию кроссовера RAV4 в США также обновилась и эта модель. Отметим, что европейское обновление произошло чуть раньше, а изменения в американском кроссовере подобны тем, что произошли в евро-версии.
У кроссовера также появилась новая комплектация – RAV4 SE Hybrid. Внешние изменения наиболее заметны в оптике, но лишь у машин в более дорогих комплектациях. Особенность топовой комплектации XSE Hybrid – вертикальные светодиодные противотуманные фары. В интерьере появилось диодное освещение, а более дорогие комплектации получили пассажирское кресло с 8-диапазонной электрорегулировкой. Изменений в технике не произошло.
Обновленный Toyota RAV4 2022 модельного года поступит в продажу на американском рынке до конца этого года.
Фото: Toyota RAV4 2022 для США / Toyota