Седан получил более современную электронику, комплектацию Hybrid Nightshade и новые цвета, а у кроссовера также изменилась оптика.

Toyota Camry для рынка США получила расширенный список оборудования, в частности обновленный пакет активной безопасности Toyota Safety Sense 2.5+, который отныне включает автоматический дальний свет и систему распознавания дорожных знаков. А адаптивный круиз-контроль теперь умеет распознавать дорожные знаки и автоматически поддерживать заявленное ограничение скорости.

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Ключевые новшества для Toyota Camry 2022:

Новое исполнение SE Hybrid Nightshade Edition;

Эксклюзивный двухцветный кузов Calvary Blue с черной крышей для исполнения TRD;

Цвет кузова Ice Edge теперь доступен для комплектаций LE, SE и XSE;

Двухзонный климат-контроль включен в стандартное оснащение (кроме исполнения TRD);

Боковые зеркала с подогревом теперь входят в стандартное оснащение комплектаций LE и SE.

Но это еще не все. Напоминание о пассажирах на задних сиденьях теперь входит в стандартную комплектацию, экран мультимедийной системы может быть диагональю семь или девять дюймов, а версия Nightshade получила не только эксклюзивные цвета, но и особые колесные диски на 18 дюймов.



Фото: американская версия Toyota Camry 2022 модельного года / Toyota

Также к 25-летию кроссовера RAV4 в США также обновилась и эта модель. Отметим, что европейское обновление произошло чуть раньше, а изменения в американском кроссовере подобны тем, что произошли в евро-версии.

У кроссовера также появилась новая комплектация – RAV4 SE Hybrid. Внешние изменения наиболее заметны в оптике, но лишь у машин в более дорогих комплектациях. Особенность топовой комплектации XSE Hybrid – вертикальные светодиодные противотуманные фары. В интерьере появилось диодное освещение, а более дорогие комплектации получили пассажирское кресло с 8-диапазонной электрорегулировкой. Изменений в технике не произошло.

Обновленный Toyota RAV4 2022 модельного года поступит в продажу на американском рынке до конца этого года.

Фото: Toyota RAV4 2022 для США / Toyota