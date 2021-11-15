Toyota представляет новую версию RAV4-Adventure. Автомобиль в гибридном исполнении отличается внедорожным дизайном.

RAV4 Adventure имеет выразительный вид благодаря особому дизайну передней части. Новая полностью черная решетка радиатора создает более яркий визуальный эффект. Логотип Toyota смещен немного вниз. Дизайн автомобиля стал более выразительным благодаря передним противотуманным фарам в новой черной окантовке и светло-серебристой защитной накладке переднего бампера.

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Эффект также усиливается за счет более широких колесных арок и новых 19-дюймовых легкосплавных дисков с матовой серой отделкой. Сзади установлена серебристая защитная накладка.

RAV4 Adventure также будет доступен в уникальном двухцветном окрасе — сочетании кузова цвета хаки и серой крыши (вместе с передними стойками и задним спойлером). Это решение напоминает фирменную светлую крышу легендарного Toyota FJ40 Land Cruiser.

Что касается салона, то он отличается особым убранством сидений. Их дизайн сочетает гладкую черную синтетическую кожу с контрастной оранжевой прострочкой. На порогах установлены фирменные накладки RAV4 Adventure.

Комплектация RAV4 Adventure оснащена гибридной электрической силовой установкой Toyota четвертого поколения с интеллектуальным полным приводом, что обеспечивается дополнительным компактным электродвигателем на задней оси. Эффективная и мощная гибридная трансмиссия сочетает электродвигатели и 2,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый агрегат, характеризующийся одним из самых высоких в мире тепловым КПД для серийного двигателя мощностью 222 л. с.

RAV4 2022 модельного года получил обновленные детали экстерьера – новые светодиодные фары проекционного типа и передние противотуманные светодиодные фары, а также современный дизайн линейки легкосплавных дисков. В салоне появилось светодиодное освещение, электропривод сиденья переднего пассажира, блок управления стеклоподъемниками с подсветкой и новые порты USB TypeC для зарядки смартфонов и других устройств во время движения автомобиля.

Поставка нового Toyota RAV4 Adventure и обновленного модельного ряда RAV4 в Украине начнется с первого квартала 2022 года.