Через год в одной стране полностью запретят продажу бензиновых мотоциклов

Проект стартует уже со следующего лета. На первом этапе в рамках программы сокращения выбросов большие районы центра Ханоя освободят от мотоциклов с бензиновым двигателем. План вступит в силу 1 июля 2026-го, а через год он будет расширен на все районы за пределами центра города. Впоследствии под такой запрет подпадут автомобили с бензиновым двигателем.

Как пишет electrek.co, города Хошимин и Дананг уже изучают и разрабатывают аналогичные меры. Этот план является частью национальной программы Вьетнама полностью отказаться от двухколесных транспортных средств с бензиновым двигателем к 2045 году. По приблизительным подсчетам их на местных дорогах на дорогах примерно 72 миллиона.

Читайте также Zero показал целую линейку электрических байков нового поколения

Сначала запрет охватит районы Хоан Кием и Ба Динь в Ханое в пределах кольцевой дороги №1 с очень плотным движением транспорта, высоким уровнем загрязнения и успешной туристической отраслью. Есть надежда, что запрет мотоциклов с бензиновым двигателем уменьшит шум, смог и выбросы углерода, а также побудит жителей к переходу на более чистые электрические альтернативы.

Сейчас электрические мотоциклы и скутеры уже являются быстрорастущим рынком во Вьетнаме, во главе с такими отечественными компаниями, как VinFast и Selex Motors. VinFast утверждает, что по состоянию на начало года продала более 160 000 электрических скутеров, а Selex быстро расширяет свою сеть станций замены аккумуляторов. Но пока электрические двухколесные транспортные средства составляют лишь около 5% от общего рынка.