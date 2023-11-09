На Миланском мотосалоне EICMA 2023 компания Zero Motorcycles показала обновленную линейку полностью электрических байков 2024 модельного года.

Товарная номенклатура бренда имеет несколько новых моделей, расширяющих модельную линейку. Производитель описывает это обновление с позиций старейшего и крупнейшего производителя электрических мотоциклов, намекая на лидерство в этом сегменте машин.

Среди самых больших анонсов – оптимизация платформ мотоциклетной рамы Zero, что привело к появлению новых моделей в 2024 году. Ранее Zero Motorcycles использовала три разных рамы и платформы двигателей. FX и FXE были построены на самой маленькой платформе компании, за ними следовали средневесные S, DS и DSR, а самая большая платформа использовалась на SR, SR/F, SR/S и DSR/X.

Читайте также Электрический мотоцикл потянул грузовик и автобус

Теперь Zero убирает средний уровень, представляя новые модели взамен предыдущим мотоциклам Zero S и DS.

Новый Zero S, теперь построенный на привычной решетчатой раме, дебютировавшей на SR/F в начале 2019 года, имеет более мощный двигатель и аккумулятор, чем когда-либо ранее. Двигатель на 51 кВт работает в сочетании с аккумуляторной батареей Zero емкостью 14,4 кВт-ч, что обеспечивает пробег 162 км в смешанном режиме город/шоссе.

Практически бесшумные в работе и без выбросов мотоциклы 2024 модельного года обязаны безредукторному силовому агрегату с прямым приводом. Фото: Zero Motorcycle

Подобным образом, DS теперь поставляется на той же раме и имеет ту же трансмиссию, улучшая двойной спортивный мотоцикл начального уровня от компании.

Оба мотоцикла могут развивать максимальную скорость 167 км/ч. Цена Zero S в 2024 году будет стартовать от 14 995 долларов США, тогда как Dual-Sport Zero DS будет стоить от 15 995 долларов США.

Читайте также Появился круизный электрический мотоцикл для дальних путешествий



DSR с более высокими спецификациями использует такую же раму, но имеет больший двигатель мощностью 60 кВт и больший аккумулятор емкостью 15,6 кВт-ч.

Zero FX и FXE теперь являются единственными двумя моделями, оснащенными меньшим двигателем мощностью 34 кВт. Оба мотоцикла поставляются с аккумуляторами емкостью 7,2 кВт-ч, что обеспечивает примерно 93 км смешанной езды по городу/шоссе. Байки развивают максимальную скорость 137 км/ч.

Стоимость FX и FXE 2024 начинаются от 12495 долларов США.

Флагманская линейка Zero 2024 SR/F, SR/S и DSR/X имеет самые лучшие комплектации Zero. Они включают двигатель высокой мощности в линейке, что обеспечивает максимальную мощность до 84 кВт для максимальной скорости 200 км/ч. Эти машины оснащены самой большой батареей емкостью 17,3 кВтч, что обеспечивает примерно 186 км смешанного хода по городу/шоссе.