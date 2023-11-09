На Міланському мотосалоні EICMA 2023 компанія Zero Motorcycles показала оновлену лінійку повністю електричних байків 2024 модельного року.

Товарна номенклатура бренду має кілька нових моделей, які розширюють модельну лінійку. Виробник описує це оновлення з позицій найстарішого великого виробника електричних мотоциклів, натякаючи на лідерство у цьому сегменті машин.

Серед найбільших анонсів – оптимізація платформ мотоциклетної рами Zero, що призвело до появи нових моделей у 2024 році. Раніше Zero Motorcycles використовувала три різні рами та платформи двигунів. FX і FXE були побудовані на найменшій платформі компанії, за ними йшли середньовагові S, DS і DSR, а найбільша платформа використовувалася на SR, SR/F, SR/S і DSR/X.

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Тепер Zero прибирає середній рівень, представляючи нові моделі на заміну попереднім мотоциклам Zero S і DS.

Новий Zero S, тепер побудований на звичній ґратчастій рамі, яка дебютувала на SR/F на початку 2019 року, має потужніший двигун і акумулятор, ніж будь-коли раніше. Двигун на 51 кВт працює в поєднанні з акумуляторною батареєю Zero місткістю 14,4 кВт-год, що забезпечує пробіг 162 км у змішаному режимі місто/шосе.

Практично безшумні в роботі та без викидів мотоцикли 2024 модельного року завдячують безредукторному силовому агрегату з прямим приводом. Фото: Zero Motorcycle

Подібним чином, DS тепер поставляється на тій самій рамі та має ту саму трансмісію, покращуючи подвійний спортивний мотоцикл початкового рівня від компанії.

Обидва мотоцикли можуть розвивати максимальну швидкість 167 км/год. Ціна Zero S 2024 року стартуватиме від 14 995 доларів США, тоді як Dual-Sport Zero DS коштуватиме від 15 995 доларів США.

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DSR з вищими специфікаціями використовує таку ж раму, але має більший двигун потужністю 60 кВт і більший акумулятор місткістю 15,6 кВт-год.

Zero FX і FXE тепер є єдиними двома моделями, оснащеними меншим двигуном потужністю 34 кВт. Обидва мотоцикли постачаються з акумуляторами місткістю 7,2 кВт·год, що забезпечує приблизно 93 км змішаної їзди містом/шосе. Байки розвивають максимальну швидкість 137 км/год.

Вартість FX та FXE 2024 починаються від 12 495 доларів США.

Флагманська лінійка Zero 2024 SR/F, SR/S і DSR/X має найкращі комплектації Zero. Вони включають двигун найвищої потужності в лінійці, що забезпечує максимальну потужність до 84 кВт для максимальної швидкості 200 км/год. Ці машини оснащені найбільшою батареєю місткістю 17,3 кВт·год, що забезпечує приблизно 186 км змішаного ходу містом/шосе.