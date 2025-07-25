Через рік у одній країні повністю заборонять продаж бензинових мотоциклів

Проєкт стартує вже з наступного літа. На першому етапі у рамках програми скорочення викидів великі райони центру Ханоя звільнять від мотоциклів з бензиновим двигуном. План набуде чинності 1 липня 2026-го, а ще через рік його буде розширено на всі райони за межами центру міста. Згодом під таку заборону підпадуть автомобілі з бензиновим двигуном.

Як пише electrek.co, міста Хошимін і Дананг уже вивчають та розробляють аналогічні заходи. Цей план є частиною національної програми В'єтнаму повністю відмовитися від двоколісних транспортних засобів з бензиновим двигуном до 2045 року. За приблизними підрахунками їх на місцевих дорогах на дорогах приблизно 72 мільйони.

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Спочатку заборона охопить райони Хоан Кієм та Ба Дінь у Ханої в межах кільцевої дороги №1 з дуже щільним рухом транспорту, високим рівнем забруднення та успішною туристичною галуззю. Є сподівання, що заборона мотоциклів з бензиновим двигуном зменшить шум, смог та викиди вуглецю, а також спонукатиме мешканців до переходу на чистіші електричні альтернативи.

Наразі електричні мотоцикли та скутери вже є швидкорослим ринком у В'єтнамі, на чолі з такими вітчизняними компаніями, як VinFast та Selex Motors. VinFast стверджує, що станом на початок року продала понад 160 000 електричних скутерів, а Selex швидко розширює свою мережу станцій заміни акумуляторів. Але поки що електричні двоколісні транспортні засоби становлять лише близько 5% від загального ринку.