Больше всего снизились цены на дизельное топливо. Бензин тоже подешевел.

Розничные цены на топливо в Украине продолжают снижаться: с 7 по 14 апреля бензины в среднем подешевели на 28-38 коп./л, до 46,57-48,74 грн/л, дизельное топливо – на 1,0 грн/ л до 46,10 грн/л. Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95», опираясь на данные собственного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

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На этой неделе активнее по сравнению с бензинами дешевело дизельное топливо. Больше всего – 3 грн/л – сбросил дизель в сети «Авиас», до 47,00 грн/л. Наименьшее удешевление произошло на АЗС U.GO – на 14 коп./л до 46,10 грн/л.

Дорогие сети АЗС сбросили по гривне и теперь продают дизтопливо за 47,99 грн/л.

Дешевле ДП можно купить на АЗС VST, за 42 грн/л (-0 грн/л). Такие сети как «Овис», «Авантаж 7», Prime цену на ГП на этой неделе не меняли (см. табл.).

В сети «Авиас» на 3 грн/л подешевел не только дизель, но и бензины: до 47,0 грн/л – А-95 и до 47,50 грн/л – А-95+.

Такие сети как Chipo, "Укр-Петроль" и Mango сбросили цену на "пятерку" в пределах 2-10 коп./л, до 44,35 грн/л, 43,10 грн/л и 44,16 грн/л в соответствии. На АЗС остальных сетей стоимость пятерки за неделю не изменилась.

«Пятерка+» также подешевела на АЗС «БРСМ-Нефти» – до 44,48 грн/л (-8 коп./л).

Изменение розничных цен на бензины и ГП на АЗС с 7 по 14 апреля 2023 г., грн/л: