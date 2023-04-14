Найбільше знизились ціни на дизельне пальне. Бензин також дешевшав.

Роздрібні ціни на пальне в Україні продовжують знижуватися: з 7-го по 14 квітня бензини в середньому здешевшали на 28-38 коп./л, до 46,57-48,74 грн/л, дизельне пальне – на 1,0 грн/л, до 46,10 грн/л. Про це enkorr повідомили в Консалтинговій групі «А-95», спираючись на дані власного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів.

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Цього тижня активніше порівняно з бензинами дешевшало дизельне пальне. Найбільше – 3 грн/л – скинув дизель у мережі «Авіас», до 47,00 грн/л. Найменше здешевшання відбулося на АЗС U.GO – на 14 коп./л, до 46,10 грн/л.

Дорогі мережі АЗС скинули по гривні і тепер продають дизпальне за 47,99 грн/л.

Найдешевше ДП можна купити на АЗС VST, за 42 грн/л (-0 грн/л). Такі мережі як «Овіс», «Авантаж 7»Ю, Prime ціну на ДП цього тижня не змінювали (див. табл.).

У мережі «Авіас» на 3 грн/л здешевшав не тільки дизель, а й бензини: до 47,0 грн/л – А-95 і до 47,50 грн/л – А-95+.

Такі мережі як Chipo, «Укр-Петроль» і Mango скинули ціну на «п’ятірку» в межах 2-10 коп./л, до 44,35 грн/, 43,10 грн/л і 44,16 грн/л відповідно. На АЗС решти мереж вартість «п’ятірки» за тиждень не змінилася.

«П’ятірка+» також здешевшала на АЗС «БРСМ-Нафти» – до 44,48 грн/л (-8 коп./л).

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 7 по 14 квітня 2023 р., грн/л: