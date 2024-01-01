Через Северский Донец на Харьковщине восстановили полноценное движение транспорта

Тогда для прекращения наступления врага саперы взорвали два прогона моста с надеждой, что впоследствии это транспортное сооружение будет восстановлено как можно быстрее и с минимальными затратами. Так оно и произошло.

Как сообщает Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, после освобождения региона от оккупантов рядом с взорванным мостом устроили временную переправу – норвежское правительство передало для этого два модульных моста.

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Во время восстановления самого моста строители полностью заменили два пролетных строения и две опоры. Капитально отремонтировали все конструкции с учетом современных нагрузок.

Фото: Госвосстановление

Также установили автономное освещение на основе солнечных панелей, перильные и барьерные ограждения, нанесли разметку.

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Сейчас на Харьковщине проводится восстановление 13 искусственных сооружений. На других девяти запланированных к ремонту объектах работы приостановлены или еще не начаты из-за близости к линии фронта. Там сохраняется высокая вероятность обстрелов.