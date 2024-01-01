Через Северский Донец на Харьковщине восстановили полноценное движение транспорта

ФОТО: Госвосстановление|
Восстановленный мост через Северский Донец принимает большие нагрузки и интенсивное движение
Тогда для прекращения наступления врага саперы взорвали два прогона моста с надеждой, что впоследствии это транспортное сооружение будет восстановлено как можно быстрее и с минимальными затратами. Так оно и произошло.
Как сообщает Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, после освобождения региона от оккупантов рядом с взорванным мостом устроили временную переправу – норвежское правительство передало для этого два модульных моста.
Читайте также Восстановленный мост через Десну возобновил сообщение Киева и Чернигова
Во время восстановления самого моста строители полностью заменили два пролетных строения и две опоры. Капитально отремонтировали все конструкции с учетом современных нагрузок.
Фото: Госвосстановление
Также установили автономное освещение на основе солнечных панелей, перильные и барьерные ограждения, нанесли разметку.
Хот-дог на заправке – не только питательная, но и полностью безопасная еда. Во всей сети заправок WOG действует система качества НААСР, поэтому можно быть уверенным, что все хот-доги здесь высочайшего качества!
Рекламная информация
Сейчас на Харьковщине проводится восстановление 13 искусственных сооружений. На других девяти запланированных к ремонту объектах работы приостановлены или еще не начаты из-за близости к линии фронта. Там сохраняется высокая вероятность обстрелов.