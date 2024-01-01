Через Сіверський Донець на Харківщині відновили повноцінний рух транспорту

Тоді для припинення наступу ворога сапери підірвали два прогони моста з надією, що згодом ця транспортна споруда буде відновлена якомога швидше та з мінімальними затратами. Так воно і сталося.

Як повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, після звільнення регіону від окупантів поруч з підірваним мостом влаштували тимчасову переправу – норвезький уряд передав для цього два модульні мости.

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Під час відновлення самого мосту будівельники повністю замінили дві прогонові будови та дві опори. Капітально відремонтували всі конструкції з урахуванням сучасних навантажень.

Фото: Держвідновлення

Також встановили автономне освітлення на основі сонячних панелей, перильні та бар’єрні огородження, нанесли розмітку.

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Нині на Харківщині проводиться відновлення 13 штучних спорудах. На інших дев'яти запланованих до відбудови об’єктах роботи призупинено або ще не розпочато через близькість до лінії фронту. Там зберігається висока ймовірність обстрілів.