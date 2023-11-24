Какие сети автозаправок существенно снизили цены на топливо в "Черную пятницу", как получить скидку и сколько они еще продержатся.

24 ноября – традиционная "черная пятница", то есть распродажи во всех торговых сетях. Исключением не стали и автозаправки. Они существенно снизили цены, порой аж на 10 грн на литре. Поэтому автовладельцам есть шанс заправиться по "летней" цене, когда бензин и дизтопливо стоили по 50 грн за литр. А вот владельцам авто с ГБО повезло меньше – из-за забастовки польских перевозчиков на границе цена на этот вид топлива поднялась, и даже скидки не помогают.

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Предлагаем обзор скидок от Enkorr на ведущих сетях автозаправок в Украине.

Скидки на WOG

В сети АЗК WOG скидки продлятся до 26 ноября.

Для всех клиентов, кто имеет приложение лояльности WOG Pride, скидка составляет 6 грн/л бонусами на бензин и ДТ, 2 грн/л бонусами на газ.

Если же рассчитаться за топливо с сервисом WOG PAY или через терминалы самообслуживания WOG PAY BOX, то прямая скидка от Visa и "ПриватБанка" с карточками "Универсальная" или "Премиальная" будет 10 грн/л на бензин и ДТ, 4 грн/л на газ.

Скидки на Amic

Сеть АЗК Amic предлагает своим клиентам "черную" пятницу не только на топливо.

Во-первых, клиенты получат снижение цены на 3 грн/л на бензины и дизельное топливо по сравнению с ценой, которая действовала на 23:59 четверга текущей недели.

Также компания обещает 50-процентное снижение цен на весь ассортимент горячих напитков и 30-процентное – на весь ассортимент фастфуда. Акция будет действовать с 00 часов 24-го по 23:59 26 ноября на АЗК Amic Energy.

Скидки на АЗК Motto

Сеть АЗК Motto предлагает своим клиентам только 24 ноября 2023 года скидку в -5 грн на литр топлива. Скидки действуют даже без карты лояльности, для всех желающих. Дополнительно будет -50% на кофе и хот-доги, а также -30% на омыватель.

Скидки на ОККО

Сеть ОККО предложила скидки на бензины и топливо объемом 5-8 грн/л, на автогаз - 50 коп./л. Акция действует три дня - с 24 по 26 ноября (включительно), без всяких условий или ограничений.

В частности стандартный бензин А-95 и дизтопливо подешевело на 8 и 7 грн/л соответственно, до 49,99 грн/л, дизтопливо и "пятерка" с улучшенными характеристиками качества (PULLS) - на 5 грн/л, до 54,99 грн/л. Цену на автогаз на эти три дня установлено на уровне 34,99 грн/л.

Скидки на KLO

Столичная сеть АЗК KLO, которая теперь имеет заправки и в других регионах, пообещала скидки до 5 грн от цены на дизель и бензин. Правда, есть несколько условий – клиент должен предъявить приложение, а скидка зависит от количества заказанного топлива. Максимальная в 5 грн действует при заправке от 21 л одним чеком.

Акция продолжится и на выходные, но условия несколько изменятся. Их пока не раскрывают.

Скидки на UPG

С 24-го по 26 ноября на автозаправочных станциях UPG скидка на евродизель и бензин А-95 составляет 3,70 грн/л и 4,30 грн/л соответственно – и эти виды топлива отпускаются в эти дни по 49,60 грн/л.

Скидки на БРСМ

Компания не объявляла об условиях "Черной пятницы", однако цены на заправках снижены. А-95 Euro Plus стоит 48,49 грн, ГП Euro – 49,49 грн. Снижены цены и на другие сотри горючего.