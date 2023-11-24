Які мережі автозаправок суттєво знизили ціни на пальне у "Чорну п'ятницю", як отримати знижку та скільки вони ще протримаються.

24 листопада – традиційна “чорна п’ятниця”, тобто розпродажі у всіх торгових мережах. Виключенням не стали й автозаправки. Вони суттєво знизили ціни, деколи аж на 10 грн на літрі. Тож автовласникам є шанс заправитись за “літньою” ціною, коли бензин та дизпальне було по 50 грн за літр. А от власникам авто з ГБО поталанило менше – через страйк польських перевізників на кордоні ціна на цей вид пального піднялась, і навіть знижки не допомагають.

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Пропонуємо огляд знижок від Enkorr на провідних мережах автозаправок в Україні.

Знижки на WOG

В мережі АЗК WOG знижки триватимуть до 26 листопада.

Для всіх клієнтів, хто має застосунок лояльності WOG Pride, знижка становить 6 грн/л бонусами на бензин і ДП, 2 грн/л бонусами на газ.

Якщо ж розрахуватися за пальне з сервісом WOG PAY або через термінали самообслуговування WOG PAY BOX, то буде пряма знижка від Visa й «ПриватБанку» з картками «Універсальна» або «Преміальна» буде 10 грн/л на бензин і ДП, 4 грн/л на газ.

Знижки на Amic

Мережа АЗК Amic пропонує своїм клієнтам «чорну» п’ятницю не тільки на пальне.

По-перше, клієнти матимуть зниження ціни на 3 грн/л на бензини й дизельне пальне порівняно з ціною, яка діяла на 23:59 четверга поточного тижня.

Також компанія обіцяє 50-відсоткове зниження цін на весь асортимент гарячих напоїв і 30-відсоткове – на весь асортимент фастфуду. Акція діятиме з 00 годин 24-го по 23:59 26 листопада на АЗК Amic Energy.

Знижки на АЗК Motto

Мережа АЗК Motto пропонує своїм клієнтам лише 24 листопада 2023 року знижку у -5 грн на літр пального. Знижки діють навіть без карти лояльності, для усіх бажаючих. Додатково буде -50% на каву й хот-доги, а також -30% на омивач.

Знижки на ОККО

Мережа ОККО запропонувала знижки на бензини і пальне обсягом 5-8 грн/л, на автогаз — 50 коп./л. Акція діє три дні — з 24 по 26 листопада (включно), без жодних умов чи обмежень.

Зокрема стандартний бензин А-95 і дизпальне здешевшало на 8 і 7 грн/л відповідно, до 49,99 грн/л, дизпальне і «п’ятірка» з покращеними характеристиками якості (PULLS ) — на 5 грн/л, до 54,99 грн/л. Ціну на автогаз на ці три дні встановлено на рівні 34,99 грн/л.

Знижки на KLO

Столична мережа АЗК KLO, яка тепер має заправки й у інших регіонах, пообіцяла знижки до 5 грн від ціни на стелі на дизель і бензин. Щоправда, є кілька умов – клієнт має пред’явити додаток, а знижка залежить від кількості замовленого пального. Максимальна у 5 грн діє при заправці від 21 л одним чеком.

Акція продовжиться і на вихідні, але умови дещо зміняться. Їх поки що не розкривають.

Знижки на UPG

З 24-го по 26 листопада на автозаправних станціях UPG знижка на євродизель і бензин А-95 становить 3,70 грн/л і 4,30 грн/л відповідно – і ці види пального відпускаються у ці дні за 49,60 грн/л.

Знижки на БРСМ

Компанія не оголошувала про умови “Чорної п’ятниці”, однак ціни на заправках знижені. А-95 Euro Plus коштує 48,49 грн, ДП Euro – 49,49 грн. Знижені ціни і на інші сотри пального.