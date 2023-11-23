Болгары впервые за время российско-украинской войны напрямую будут передавать бронетехнику Киеву: депутаты Народного собрания одобрили решение правительства о передаче Украине 100 бронетранспортеров.

Указанная техника стояла на балансе внутренних войск полицейского ведомства. Сейчас она нигде не задействована, потребность жандармерии в ней отпала. Инициативная группа парламентариев сумела убедить большинство депутатского корпуса в том, что эта техника пригодится защитникам Украины в борьбе против российского оккупанта.

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Как пишет сайт канала nova.bg, Народное собрание на очередном заседании в среду, 22 ноября, с первой попытки ратифицировало соглашение между Министерством внутренних дел Болгарии и Министерством обороны Украины о предоставлении Украине бронетехники. Это соглашение Киев подписал 13 ноября.

Одновременно с техникой Болгария будет передавать вооружение и запчасти. При этом болгары финансово не пострадают, поскольку получат компенсацию от ЕС.

БТР-60 на учениях Strike Back-2019 вблизи общины Ново-Село в нескольких километрах от болгаро-румынской границы, 11 июня 2019 года. Фото: wikipedia.org

Какие именно бронетранспортеры будут передавать, каких годов выпуска и в каком состоянии – на сайте Народного собрания не сообщается. Упомянутый выше канал nova.bg в сопровождении к этой информационной заметки поставил фото бронетранспортера, что очертаниями похож французский броневик VBCI. Однако эксперты склоняются к мнению, что это не соответствует действительности – фото иллюстративное.

Скорее, к передаче подготовят машины советских времен БТР-60, которых в Болгарии набралось вдоволь еще со времен Варшавского договора. На это, в частности, намекает фотоснимками украинский портал "Милитарный", хотя конкретно марку бронетехники из болгарского доната тоже не указывает.