Болгари вперше за час російсько-української війни напряму передаватимуть бронетехніку Києву: депутати Народних зборів схвалили рішення уряду про передачу Україні 100 бронетранспортерів.

Зазначена техніка стояла на балансі внутрішніх військ поліційного відомства. Нині вона ніде не задіяна, потреба жандармерії у ній відпала. Ініціативна група парламентарів зуміла переконати більшість депутатського корпусу в тому, що ця техніка стане в пригоді захисникам України у боротьбі проти російського окупанта.

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Як пише сайт каналу nova.bg, Народні збори на черговому засіданні в середу, 22 листопада, з першої спроби ратифікували угоду між Міністерством внутрішніх справ Болгарії та Міністерством оборони України про надання Україні бронетехніки. Цю угоду Київ підписав 13 листопада.

Одночасно з технікою Болгарія передаватиме озброєння та запчастини. При цьому болгари фінансово не постраждають, оскільки отримають компенсацію від ЄС.

БТР-60 на навчаннях Strike Back-2019 поблизу громади Ново-Село за кілька кілометрів від болгаро-румунського кордону, 11 червня 2019 року. Фото: wikipedia.org

Які саме бронетранспортери передаватимуть, яких років випуску та у якому стані – на сайті Народних зборів не повідомляється. Згаданий вище канал nova.bg у супроводі до цієї інформаційної замітки поставив фото бронетранспортера, що обрисами схожий французький броньовик VBCI. Однак експерти схиляються до думки, що це не відповідає дійсності – фото ілюстративне.

Імовірніше, до передачі підготують машини радянських часів БТР-60, яких в Болгарії набралося вдосталь ще з часів Варшавського договору. На це, зокрема, натякає фотознімками український портал "Мілітарний", хоча конкретно марку бронетехніки з болгарського донату також не вказує.