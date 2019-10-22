Німецький концерн поки що не відповів.

Болгарський уряд готовий подвоїти суму субсидій, яку надасть держава у випадку будівництва на її території автомобільного заводу Volkswagen. Про це повідомив глава автовиробників, колишній президент Болгарії Росен Плевнелієв, який лобіює інтереси Automotive Cluster, в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Ми знайшли спосіб запропонувати Volkswagen від 250 до 260 млн євро замість 135 млн євро", – сказав він. За словами Плевнеліева, компанії вже направлено відповідну пропозицію, але відповіді поки не отримано.

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Він зазначив, що з урахуванням інфраструктури, такої як під'їзні шляхи до залізних і автомобільних доріг, підтримка будівництва заводу з боку Болгарії оцінюється в 800 млн євро. Плевнелієв сказав, що ці субсидії узгоджені з Єврокомісією.

Volkswagen в зв'язку з початком військової операції Туреччини в північних районах Сирії заморозив плани будівництва заводу в провінції Маніса. На початку жовтня VW заснував дочірню компанію з капіталом в 943 млн. лір ($ 164 млн.), Плануючи побудувати підприємство, яке буде випускати близько 300 тис. Автомобілів в рік. Інвестиції в проект оцінювалися 1,3 млрд. Євро. Новий завод стане 123-м для Volkswagen в світі.

Нагадаємо, що український автопром вдвічі збільшив обсяги виробництва.