Немецкий концерн пока не ответил.

Болгарское правительство готово удвоить сумму субсидий, которую предоставит государство в случае строительства на ее территории автомобильного завода Volkswagen. Об этом сообщил глава автопроизводителей, бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев, который лоббирует интересы Automotive Cluster, в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы нашли способ предложить Volkswagen от 250 до 260 млн евро вместо 135 млн евро", – сказал он. По словам Плевнелиева, компании уже направлено соответствующее предложение, но ответы пока не получены.

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Он отметил, что с учетом инфраструктуры, такой как подъездные пути железных и автомобильных дорог, поддержка строительства завода со стороны Болгарии оценивается в 800 млн евро. Плевнелиев сказал, что эти субсидии согласованы с Еврокомиссией.

Volkswagen в связи с началом военной операции Турции в северных районах Сирии заморозил планы строительства завода в провинции Маниса. В начале октября VW учредил дочернюю компанию с капиталом в 943 млн. лир ($ 164 млн.), Планируя построить предприятие, которое будет выпускать около 300 тыс. автомобилей в год. Инвестиции в проект оценивались 1,3 млрд. Евро. Новый завод станет 123-м для Volkswagen в мире.

Напомним, что украинский автопром вдвое увеличил объемы производства.