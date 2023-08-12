Черновцы объявили конкурс на закупку сразу пятидесяти троллейбусов: одновременные торги на поставку пассажирских машин пройдут по трем лотам.

Объявление заказчика о закупке размещено в официальном Вестнике Европейского Союза на закупку Tenders Electronic Daily (TED). Кредитное обеспечение производит Европейский инвестиционный банк. Речь идет о приобретении 35 односекционных троллейбусов, 10 "гармошек" и пяти односекционных пассажирских машин с автономным ходом.

Точной суммы, которую придется заплатить за 50 новых троллейбусов, нет, однако, по результатам тендеров других европейских городов, мы определили, что один новый троллейбус европейской марки стоит от 400 до 700 тысяч евро. А Черновцы хотят закупить их 50, то есть общая сумма приближается к 24 миллионам евро.

К примеру, в Вильнюсе закупили 91 троллейбус от чешского Skoda Group, общей стоимостью свыше 52,3 млн евро. То есть 575 тысяч евро за единицу. А сочлененные "гармошки", которых хотят закупить целых десять, стоят еще дороже – например, модель Skoda 27 Tr оценивают в 678 тысяч евро каждый.

Кстати говоря в Николаеве закупили отечественные троллейбусы

На тендер от Черновцов заявлено три лота:

Лот №1 – 35 новых троллейбусов протяженностью 12 метров (от 11,9 до 12,7 м) с аварийным автономным ходом до 1 км. Приблизительная стоимость за один троллейбус 400 тысяч евро, сумма за партию – 14 млн евро.

Лот №2 – 5 новых троллейбусов протяженностью 12 метров с автономным ходом от 25 до 30 км. Приблизительная стоимость за один троллейбус – 560 тысяч евро, сумма за партию – 2,8 млн евро.

Приблизительная стоимость за один троллейбус – 560 тысяч евро, сумма за партию – 2,8 млн евро. Лот №3 – 10 новых сочлененных троллейбусов с двумя тяговыми двигателями и аварийным автономным ходом до 1 км. Такие троллейбусы стоят по 700 тысяч, так что за партию придется отдать 7 млн евро.

Общая ожидаемая стоимость всех лотов для Черновцов – 23,8 миллиона евро.

Конечно, обновлять подвижной состав электротранспорта следует. Но тут возникает правильный вопрос: а это своевременно, делать закупки на такую сумму во время войны? Маленький город с численностью населения 264 тысячи человек закупает в период военного положения столько нового электротранспорта, сколько даже мегаполисы-миллионники себе позволить не могут. Кстати, большинство малых городов решает проблему закупкой б/у транспорта из Европы, который еще в хорошем состоянии.

При этом здесь не собственные средства коммунального предприятия "Черновицкое троллейбусное управление" или общины. Здесь – кредит, который нужно отдавать.

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На улицах древнего города иногда ходит старушка Skoda 9TrH27, на шильдике которой стоит 1979 год выпуска – такой раритет может стать транспортной визиткой Черновцов. Фото: Тransphoto

В течение двух лет Вильнюс получит вот такой 91 троллейбус Skoda 32 Tr общей стоимостью более 52,3 млн евро. Фото: Škoda Group

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В среднем каждая такая "гармошка" Skoda 27 Tr выходит под 700 тысяч евро. В мирное время Украине это было бы хоть и дорого, но оправданно. А во время войны? Фото: Škoda Group

Если составить общую сумму по всем трем лотам, то получается сумма почти в 24 миллиона евро.

За эти деньги можно приобрести более тысячи добротных подержанных пикапов или 350 дронов, способных долететь до Москвы.