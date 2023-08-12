Чернівці оголосили конкурс на закупівлю відразу п’ятдесяти тролейбусів: одночасні торги на постачання пасажирських машин пройдуть за трьома лотами.

Оголошення замовника про закупівлю розміщено в офіційному Віснику Європейського Союзу на закупівлю Tenders Electronic Daily (TED). Кредитне забезпечення проводить Європейський інвестиційний банк. Йдеться про придбання 35 односекційних тролейбусів, 10 "гармошок" і п’яти односекційних пасажирських машин з автономним ходом.

Точної суми, яку доведеться заплатити за 50 нових тролейбусів, нема, однак за результатами тендерів інших європейських міст ми визначили, що один новий тролейбус європейської марки коштує від 400 до 700 тисяч євро. А Чернівці хочуть закупити їх 50, тобто загальна сума наближається до 24 мільйонів євро.

Наприклад, у Вільнюсі закупили 91 тролейбус від чеського Skoda Group, загальною вартістю понад 52,3 млн євро. Тобто 575 тисяч євро за одиницю. А зчленовані "гармошки", яких хочуть закупити аж десять, коштують ще дорожче – наприклад, модель Skoda 27 Tr оцінюють у 678 тисяч євро кожен.

До речі в Миколаєві закупили вітчизняні тролейбуси

На тендер від Чернівців заявлено три лоти:

Лот №1 – 35 нових тролейбусів довжиною 12 метрів (від 11,9 до 12,7 м) з аварійним автономним ходом до 1 км. Приблизна вартість за один тролейбус 400 тисяч євро, сума за партію – 14 млн євро.

Лот №2 – 5 нових тролейбусів довжиною 12 метрів з автономним ходом від 25 до 30 км. Приблизна вартість за один тролейбус – 560 тисяч євро, сума за партію – 2,8 млн євро.

Лот №3 – 10 нових зчленованих тролейбусів з двома тяговими двигунами та аварійним автономним ходом до 1 км. Такі тролейбуси коштують по 700 тисяч, тож за партію доведеться віддати 7 млн євро.

Загальна очікувана вартість всіх лотів для Чернівців – 23,8 мільйонів євро.

Звісно, оновлювати рухомий склад електротранспорту варто. Але тут постає слушне питання: а це на часі, робити закупівлі на таку суму під час війни? Маленьке місто з кількістю населення 264 тисяч осіб закуповує в період воєнного стану стільки нового електротранспорту, скільки навіть мегаполіси-мільйонники собі дозволити не можуть. До речі, більшість малих міст вирішує проблему закупівлею вживаного транспорту з Європи, який ще у доброму стані.

При цьому це не власні кошти комунального підприємства "Чернівецьке тролейбусне управління" чи громади. Тут – кредит, який треба віддавати.

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На вуличках древнього міста інколи ходить старенька Skoda 9TrH27, на шильдику якої стоїть 1979 рік випуску – такий раритет може стати транспортною візиткою Чернівців. Фото: Тransphoto

Протягом двох років Вільнюс отримає ось такий 91 тролейбус Skoda 32 Tr загальною вартістю понад 52,3 млн євро. Фото: Škoda Group

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В середньому кожна така "гармошка" Skoda 27 Tr виходить під 700 тисяч євро. У мирні часи Україні це було б хоча й дорого, але виправдано. А під час війни? Фото: Škoda Group

Якщо скласти загальну суму по всіх трьох лотах, то виходить сума у майже 24 мільйони євро.

За ці гроші можна придбати більше тисячі добротних вживаних пікапів або 350 дронів, здатних долетіти до Москви.