Traverse – это почти самый большой кроссовер марки Chevrolet, больший только рамные Tahoe и Suburban.

Traverse больше не пытается казаться раздутой легковушкой, а мимикрирует под страшного брата Tahoe: формы стали более грубыми, кузов — более «квадратными», колесные арки и низ кузова подчеркнуты черным пластиковым обвесом.

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На лице – модная двухэтажная оптика (полностью светодиодная). Семейство включает в себя комплектации LS, LT, RS и Z71. Особенности версии RS (красный автомобиль на снимках) – колеса диаметром 22 дюйма, черный декор и спортивная настройка подвески.

Traverse сохранил фирменную концепцию: он имеет три полноценных ряда сидений (галера рассчитана на трех пассажиров), за которыми осталось место для багажника. К сожалению, компания Chevrolet пока не опубликовала характеристики, но вряд ли новый Traverse стал ощутимо короче предшественника, насчитывавшего почти 5,2 м в длину. Опубликован только максимальный объем багажника со сложенными задними рядами: 2763 л вместо 2781 л у прежней модели.

Простые версии имеют трехместный диван второго ряда и всего вмещают восемь седоков. У более дорогих исполнений — отдельные капитанские кресла и семь посадочных мест. Из опций предложены панорамная крыша, трехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, аудиосистема Bose, обогрев сидений первого и второго рядов (а также руля).

Селектор коробки теперь расположился на рулевой колонке, освободив место для подстаканников на центральном тоннеле. Перед водителем – 11-дюймовый экран прибора и огромный монитор медиасистемы диагональю 17,7 дюйма. Особое внимание разработчики уделили системам безопасности: Traverse не поедет, пока не будут пристегнуты ремни безопасности передних седоков. Уже в базе системы автоматического торможения, удержания в полосе и переключения дальнего света, а за доплату предложен адаптивный круиз-контроль и автопилот Super Cruise.

Traverse сохранил легковую платформу с поперечным расположением двигателя и основным передним приводом. Но место атмосферника V6 3.6 под капотом заняла новая турбочетверка 2.5, выдающая 319 л. и 430 Нм. Девятиступенчатый "автомат" уступил место восьмиступенчатому. Полный привод с муфтой подключения задней оси – за доплату. С ним Traverse по-прежнему может буксировать прицеп массой до 2268 кг.

Особняком в семействе стоит «внедорожная» версия Z71 (серый автомобиль на снимках), которой раньше не было. Ее особенности – полный привод с двумя бортовыми муфтами на задней оси, расширенная колея, доработанная подвеска с другими амортизаторами и увеличенным на 25 мм дорожным просветом, 18-дюймовые колеса с внедорожными шинами, усеченные бамперы, дополнительные буксировочные проушины.

Выпускать Traverse по-прежнему будут на заводе GM в штате Мичиган. Но старт продаж назначен только на первый квартал 2024 года, и к этому времени должны появиться подробности о машине. Сейчас Chevrolet Traverse второго поколения в США стоит от 34500 долларов.