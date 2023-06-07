Chevrolet Camaro шестого поколения в 2024 году заканчивается выпуском коллекционного издания. Коллекционное издание начального уровня 1LT начинается от 39440 долларов США.

Chevrolet прекратит производство Camaro по истечении 2024 модельного года. Автопроизводитель отпразднует выход шестого поколения специальным коллекционным изданием, которое обладает уникальным внешним цветом краски, напоминающим оригинальное кодовое название автомобиля Panther. В Северной Америке он будет доступен в комплектациях LT/RS, LT1, SS и ZL1.

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Chevy ограничит производство ZL1 Collector's Edition всего 350 единицами. Она будет иметь цвет внешней краски Panther Black Matte, первую матовую краску, которая используется на заводе Camaro. Компания подчеркнет краску черной металлической полосой.

Он также будет иметь передний сплиттер и заднее антикрыло от купе ZL1 1LE, а суппорты окрашены в красный цвет. Внутри Camaro ZL1 Collector's Edition будет представлен серийный значок на руле, указывающий последовательность его сборки.

Коллекционное издание для комплектаций LT/RS, LT1 и SS отличается от ZL1. Нижние модели имеют краску Panther Black Metallic Tintcoat и черные атласные акцентные полосы. Автомобили будут носить 20-дюймовые черные атласные колеса, хотя есть полированные кованые опциональные. Пакет также включает передний сплиттер из пакета 1LE и задний спойлер с ZL1.

Каждое Collector's Edition Camaro будет иметь дополнительный бренд Panther. Эмблема на передней панели содержит пантеру в букве "R". Большой кот также появится на значке руля. Внутри Chevy предоставит каждому авто уникальный черный салон и специальные коврики.

Люди, покупающие ZL1 Collector's Edition, также получат часы Canfield Sport 44 мм от Shinola. У него будет серийный номер, который совпадает со значком на руле владельца. Часы также содержат логотип Camaro на циферблате и пантеру, выгравированную на ремешке. Каждый, кто приобретет Collector's edition Camaro, получит приветственный набор.

Chevrolet начнет принимать заказы на последний Camaro с 15 июня. Коллекционное издание Camaro будет доступно в конце лета. Самым дешевым коллекционным изданием является 1LT, стоимость которого начинается от 39440 долларов США.

Пакет 1SS Collector's Edition стоит дополнительно 5995 долларов США, начальная стоимость 49890 долларов США. Версия ZL1 является самой дорогой и стоит 88690 долларов США, а пакет стоит дополнительно 14995 долларов США. Когда Camaro в 2024 году поступит в продажу, он будет гораздо дороже, начиная с 32 495 долларов за купе LT и 38 495 долларов за кабриолет.