Chevrolet Camaro шостого покоління 2024 року закінчується випуском колекційного видання. Його варість починається від 39 440 доларів США.

Chevrolet припинить виробництво Camaro після закінчення 2024 модельного року. Автовиробник відсвяткує вихід шостого покоління спеціальним колекційним виданням, яке має унікальний колір фарби, яка нагадує оригінальну кодову назву автомобіля Panther. У Північній Америці він буде доступний у комплектаціях LT/RS, LT1, SS і ZL1.

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Chevy обмежить виробництво ZL1 Collector's Edition лише 350 одиницями. Він матиме колір фарби Panther Black Matte, першу матову фарбу, яка використовується на заводі Camaro. Компанія підкреслить фарбу чорною металевою смугою.

Він також матиме передній спліттер і заднє антикрило від купе ZL1 1LE, а супорти пофарбовані в червоний колір. Усередині Camaro ZL1 Collector's Edition буде представлено серійний значок на кермі, що вказуватиме послідовність його виготовлення.

Колекційне видання для комплектацій LT/RS, LT1 і SS відрізняється від ZL1. Нижні моделі мають фарбу Panther Black Metallic Tintcoat і атласні чорні акцентні смуги. Автомобілі матимуть 20-дюймові атласні чорні колеса, хоча є поліровані ковані опціональні. Пакет також включатиме передній спліттер з пакету 1LE та задній спойлер з ZL1.

Кожне Collector's Edition Camaro матиме додатковий бренд Panther. Емблема на передній панелі містить пантеру в букві «R». Великий кіт також з’явиться на значку керма. Всередині Chevy надасть кожному авто унікальний чорний салон і спеціальні килимки.

Люди, які купують ZL1 Collector's Edition, також отримають годинник Canfield Sport 44 мм від Shinola. Він матиме серійний номер, який збігається зі значком на кермі власника. Годинник також містить логотип Camaro на циферблаті та пантеру, вигравірувану на ремінці. Кожен, хто придбає Collector's edition Camaro, отримає привітальний набір.

Chevrolet почне приймати замовлення на останній Camaro з 15 червня. Колекційне видання Camaro буде доступне в кінці літа. Найдешевшим колекційним виданням є 1LT, вартість якого починається від 39 440 доларів США.

Пакет 1SS Collector's Edition коштує додатково 5 995 доларів США, початкова вартість 49 890 доларів США. Версія ZL1 є найдорожчою і коштує 88 690 доларів США, а пакет коштує додатково 14 995 доларів США. Коли Camaro 2024 року надійде в продаж, він буде набагато дорожчим, починаючи з 32 495 доларів за купе LT і 38 495 доларів за кабріолет.