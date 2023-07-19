Traverse - це майже найбільший кросовер марки Chevrolet, більший тільки рамні Tahoe і Suburban.

Traverse більше не намагається здаватися роздутим легковиком, а мімікрує під страшенного брата Tahoe: форми стали брутальнішими, кузов — «квадратнішими», колісні арки і низ кузова підкреслені чорним пластиковим обважуванням.

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На обличчі – модна двоповерхова оптика (повністю світлодіодна). Сімейство включає комплектації LS, LT, RS та Z71. Особливості версії RS (червоний автомобіль на знімках) - колеса діаметром 22 дюйми, чорний декор і спортивне налаштування підвіски.

Traverse зберіг фірмову концепцію: він має три повноцінні ряди сидінь (галерка розрахована на трьох пасажирів), за якими залишилося місце для багажника. На жаль, компанія Chevrolet поки не опублікувала характеристики, але навряд чи новий Traverse став відчутно коротшим за попередника, який налічував майже 5,2 м у довжину. Опубліковано лише максимальний об'єм багажника зі складеними задніми рядами: 2763 л замість 2781 л у колишньої моделі.

Прості версії мають тримісний диван другого ряду і всього вміщують вісім людей. У дорожчих виконань — окремі капітанські крісла та сім посадкових місць. З опцій запропоновані панорамний дах, тризонний клімат-контроль, камери кругового огляду, аудіосистема Bose, обігрів сидінь першого та другого рядів (а також керма).

Селектор коробки тепер розташувався на рульовій колонці, звільнивши місце для підсклянників на центральному тунелі. Перед водієм — 11-дюймовий екран приладу і величезний монітор медіасистеми діагоналлю 17,7 дюйма. Особливу увагу розробники приділили системам безпеки: Traverse не поїде, доки не будуть пристебнуті ремені безпеки передніх сідоків. Вже в базі є системи автоматичного гальмування, утримання в смузі та перемикання дальнього світла, а за доплату запропоновано адаптивний круїз-контроль та автопілот Super Cruise.

Traverse зберіг легкову платформу з поперечним розташуванням двигуна та основним переднім приводом. Але місце атмосферника V6 3.6 під капотом зайняла нова турбочетвірка 2.5, яка видає 319 л. та 430 Нм. Дев'ятиступеневий "автомат" поступився місцем восьмиступеневому. Повний привід з муфтою підключення задньої осі - за доплату. З ним Traverse, як і раніше, може буксирувати причіп масою до 2268 кг.

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Особняком у сімействі стоїть «позашляхова» версія Z71 (сірий автомобіль на знімках), якої раніше не було. Її особливості - повний привід з двома бортовими муфтами на задній осі, розширена колія, допрацьована підвіска з іншими амортизаторами і збільшеним на 25 мм дорожнім просвітом, 18-дюймові колеса з позашляховими шинами, усічені бампери, додаткові буксирувальні провушини.

Випускати Traverse, як і раніше, будуть на заводі GM у штаті Мічіган. Але старт продажів призначено лише на перший квартал 2024 року, і до цього часу мають з'явитись усі подробиці про машину. Зараз Chevrolet Traverse другого покоління у США коштує від 34 500 доларів.