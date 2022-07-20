Электрический кроссовер Chevrolet Blazer EV уже представлен официально и названы даты начала продажи, а также объявлены цены.

Первое, чем примечателен Chevrolet Blazer EV – его можно будет купить с передним, задним или полным приводом. Да, это не опечатка. В то же время количество версий – аж четыре: 1LT, 2LT, RS и SS (Super Sport).

Читайте также: Chevrolet Bolt стал самым дешевым электромобилем в США

В начале линейки находится Chevrolet Blazer EV 1LT – переднеприводная машина с запасом хода 398 км. Вариант 2LT штатно также идет переднеприводный, но опционно его можно будет заказать со всеми ведущими колесами. Также за доплату к нему доступна увеличенная АКБ – с ней запас хода составляет 472 км.

Chevrolet Blazer EV RS, в свою очередь, – тот вариант, который может быть трехприводным: RWD, FWD и AWD (на выбор покупателя). Максимальный пробег между зарядками у RS`ки – 515 км (к какой конфигурации заявлены эти цифры производитель, впрочем, пока не уточнил).

Что же касается топового исполнения, Chevrolet Blazer EV SS, то он будет доступен исключительно с двумя моторами. Их мощность – 565 л.с., крутящий момент – 879 Нм. В специальном режиме Wide Open Watts (WOW) такой кроссовер сможет ускоряться от 0 до 60 миль/ч (97 км/ч) за 4 секунды. Автономность оценивается в 467 км, что, кстати, на 32 км больше, чем у Ford Mustang Mach-E GT.

Несколько слов о базе Chevrolet Blazer EV. Как и предполагалось, в его основе лежит платформа GM Ultium – такая же, как у GMC Hummer EV и Cadillac Lyriq. Подвеска – и спереди, и сзади независимая, батарея интегрирована в силовую структуру кузова, что придает машине низкий центр тяжести. Архитектура шасси позволяет заряжать электрокар с максимальной мощностью 190 кВт: при таких условиях энергозапас на 126 км хода можно пополнить за 10 минут. Бортовое зарядное устройство идет на 11,5 кВт.

Что касается оборудования, здесь стоит выделить следующее. Все Chevrolet Blazer EV получили 11-дюймовую цифровую панель приборов и 17,7-дюймовый экран мультимедиа. Комплектации RS и SS смогут похвастаться спортивным рулем (у него скошена нижняя часть), а также подогревом и вентиляцией передних сидений. Правда, SS идет еще дальше, поскольку для него также заявлен подогрев задних кресел и обивка последних из замши и микрофибры Adrenaline Red.

Более того, самый быстрый электрический Blazer сможет похвастаться некоторыми внешними отличиями: аэродинамическими деталями, особой “решеткой радиатора”, 22-дюймовыми колесами, двухцветной окраской. Также ему отведены тормоза Brembo. RS обут в меньшие колеса, 21-дюймовые, но его тоже можно будет узнать в потоке за счет дизайнерских особенностей.

Фирменный автопилот SuperCruise (позволяет ехать по трассе без рук) будет доступен за доплату, в то же время водительский помощник Safety Assist (системы экстренного торможения, контроля рядности, ассистент парковки, др.) входит уже в базовую комплектацию.

Заказы на новинку уже принимаются. Базовый Chevrolet Blazer EV 1LT стоит 45 тысяч долларов, он появится в продаже летом 2024 года. Blazer EV 2LT и RS выйдут раньше, летом 2023-го, и оценены в 47,6 и 52 тысячи долларов соответственно. Blazer EV SS обойдется в 66 тысяч долларов; его доставки запланированы на конец 2023-го.