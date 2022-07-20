Електричний кросовер Chevrolet Blazer EV вже представлений офіційно і названі дати початку продажу, а також оголошені ціни.

Перше, чим примітний Chevrolet Blazer EV – його можна буде купити із переднім, заднім чи повним приводом. Так, це не друкарська помилка. Водночас кількість версій – аж чотири: 1LT, 2LT, RS та SS (Super Sport).

Читайте також: Chevrolet Bolt став найдешевшим електромобілем у США

На початку лінійки знаходиться Chevrolet Blazer EV 1LT – передньопривідна машина із запасом ходу 398 км. Варіант 2LT штатно також йде передньопривідний, але опційно його можна буде замовити з усіма ведучими колесами. Також за доплату до нього доступна збільшена АКБ – з нею запас ходу становить 472 км.

Chevrolet Blazer EV RS, у свою чергу, – той варіант, який може бути трипривідним: RWD, FWD та, власне, AWD (на вибір покупця). Максимальний пробіг між зарядками у RS`ки – 515 км (до якої конфігурації заявлені ці цифри виробник, втім, поки не уточнив).

Що ж до топового виконання, Chevrolet Blazer EV SS, він буде доступний виключно з двома моторами. Їхня потужність – 565 к.с., крутний момент – 879 Нм. У спеціальному режимі Wide Open Watts (WOW) такий кросовер зможе прискорюватися від 0 до 60 миль/год (97 км/год) за 4 секунди. Автономність оцінюється у 467 км, що, до речі, на 32 км більше, ніж у Ford Mustang Mach-E GT.

Декілька слів про базу Chevrolet Blazer EV. Як і передбачалося, в його основі лежить платформа GM Ultium – така сама, як у GMC Hummer EV та Cadillac Lyriq. Підвіска – і спереду та ззаду незалежна, батарея інтегрована у силову структуру кузова, що надає машині низький центр ваги. Архітектура шасі дозволяє заряджати електрокс з максимальною потужністю 190 кВт: за таких умов енергозапас на 126 км ходу можна поповнити за 10 хвилин. Бортовий зарядний пристрій йде на 11,5 кВт.

Що стосується обладнання, тут варто виділити наступне. Всі Chevrolet Blazer EV отримали 11-дюймову цифрову панель приладів та 17,7-дюймовий екран мультимедіа. Комплектації RS та SS зможуть похвалитися спортивним кермом (у нього скошена нижня частина), а також підігрівом та вентиляцією передніх сидінь. Щоправда, SS йде ще далі, оскільки для нього також заявлений підігрів задніх крісел та оббивка останніх із замші з мікрофібри Adrenaline Red.

Ба більше, найшвидший електричний Blazer зможе похвалитися деякими зовнішніми відмінностями: аеродинамічними деталями, особливою «решіткою радіатора», 22-дюймовими колесами, двокольоровим забарвленням. Також йому відведені гальма Brembo. RS взутий у менші колеса, 21-дюймові, але його теж можна буде впізнати в потоці за рахунок дизайнерських особливостей.

Фірмовий автопілот SuperCruise (дозволяє їхати трасою без рук) буде доступний за доплату, зате водійський помічник Safety Assist (системи екстреного гальмування, контролю рядності, асистент паркування, ін.) входить вже в базову комплектацію.

Замовлення на новинку вже приймаються. Базовий Chevrolet Blazer EV 1LT коштує 45 тисяч доларів, він з'явиться у продажу влітку 2024 року. Blazer EV 2LT та RS вийдуть раніше, влітку 2023-го, і оцінені у 47,6 та 52 тисячі доларів відповідно. Blazer EV SS обійдеться у 66 тисяч доларів; його доставки заплановані на кінець 2023-го.