Chevrolet Silverado "научился" ездить по диагонали

Обновленный Silverado 2025 теперь также будет отличаться от предыдущей версии способностью ездить по диагонали. Как передает Carscoops, новый режим движения включается через информационно-развлекательную систему и позволяет всем четырем колесам вращаться в одном направлении со скоростью 32 км/ч.

Напомним: Chevrolet Silverado EV получил новую версию

Опция несколько скрыта в настройках мультимедиа, ведь вряд ли водители будут использовать ее ежедневно. Chevrolet говорит, что владельцы могут получить доступ к новому режиму вождения, нажав значок Controls, а затем перейдя к вкладке Rear Steering.

Езда по диагонали может показаться полезной в некоторых случаях, например, на тесной парковке. Режим Sidewinder является стандартным для всех пикапов Silverado EV RST 2025 года и также будет добавлен к существующим Silverado EV First Edition RST через беспроводное обновление в начале следующего года.