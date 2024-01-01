Chevrolet Silverado “навчився” їздити по діагоналі

Оновлений Silverado 2025 тепер також відрізнятиметься від попередньої версії здатністю їздити по діагоналі. Як передає Carscoops, новий режим руху вмикається через інформаційно-розважальну систему та дозволяє всім чотирьом колесам обертатися в одному напрямку зі швидкістю 32 км/год.

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Опція дещо прихована в налаштуваннях мультимедіа, адже навряд чи водії будуть використовувати її щодня. Chevrolet каже, що власники можуть отримати доступ до нового режиму водіння, натиснувши значок Controls, а потім перейшовши до вкладки Rear Steering.

Їзда по діагоналі може здатись корисною в деяких випадках, наприклад, на тісній парковці. Режим Sidewinder є стандартним для всіх пікапів Silverado EV RST 2025 року й також буде доданий до існуючих Silverado EV First Edition RST через бездротове оновлення на початку наступного року.