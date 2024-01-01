Укр
Ру

Chevrolet Silverado “навчився” їздити по діагоналі

Chevrolet додала новий режим керування під назвою Sidewinder, який дозволяє пікапу рухатися по діагоналі на низьких швидкостях. Функція доступна у версії Silverado EV RST, але буде додана до 2024 First Edition RST як частина оновлення по повітрю.
Chevrolet Silverado отримав опцію, що дозволяє їздити по діагоналі - Auto24

ФОТО: Chevrolet |

Chevrolet Silverado EV

Данило Северенчук
logo4 листопада, 15:20
logo0
logo0 хв

Оновлений Silverado 2025 тепер також відрізнятиметься від попередньої версії здатністю їздити по діагоналі. Як передає Carscoops, новий режим руху вмикається через інформаційно-розважальну систему та дозволяє всім чотирьом колесам обертатися в одному напрямку зі швидкістю 32 км/год.

Нагадаємо: Chevrolet Silverado EV отримав нову версію

Опція дещо прихована в налаштуваннях мультимедіа, адже навряд чи водії будуть використовувати її щодня. Chevrolet каже, що власники можуть отримати доступ до нового режиму водіння, натиснувши значок Controls, а потім перейшовши до вкладки Rear Steering.

Їзда по діагоналі може здатись корисною в деяких випадках, наприклад, на тісній парковці. Режим Sidewinder є стандартним для всіх пікапів Silverado EV RST 2025 року й також буде доданий до існуючих Silverado EV First Edition RST через бездротове оновлення на початку наступного року.

#Chevrolet #Автотехнології #Фото #Відео #Новини #Електромобіль