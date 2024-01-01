Chevrolet Silverado EV отримав нову версію

Як передає Carscoops, Chevrolet не надав ніяких візуальних змін для Silverado EV 2025 року, а лише обмежився розширенням його модельного ряду. Нова комплектація LT середнього рівня, може бути оснащена батареєю Max Range, яка надає вантажівці запас ходу до 792 км.

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Цей рівень оснащення є набагато вигіднішим, враховуючи, що вартість LT становить 75 195 доларів, що на 14 200 доларів менше за топовий рівень RST. Модель відрізняється переднім бампером, підсвіченою емблемою та 18-дюймовими алюмінієвими колісними дисками.

Автовиробник не розкрив всіх деталей, але повідомив що в салоні пікап отримав 11,3-дюймову цифрову панель приладів і 17,7-дюймову інформаційно-розважальну систему.

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Автомобіль оснащений двома електромоторами загальною потужністю в 654 кінських сил й 1036 Нм крутного моменту. У версії з батареєю Extended Range, авто може проїхати 657 км на одному заряді. Водночас батарея варіанту Standard Range дозволяє подолати до 679 км.