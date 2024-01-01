Представлено Chevrolet Corvette ZR1 2025

Як повідомляє Motor1, автомобіль має максимальну швидкість в 346 км/год й здатен подолати чверть милі менш ніж за десять секунд. Аеродинамічний обвіс ZTK зі спойлером, сплітером та іншими кузовними елементами додає притискну силу в 544 кг.

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Двигун ZR1 являє собою глибоку модернізацію V8 LT6, що використовується у версії Corvette Z06. Він отримав назву LT7 й відрізняється новими головками блоку циліндрів, кованими поршнями, що сприяють значно нижчому ступеню стиснення (9,8:1 порівняно з 12,5:1 у LT6), продуктивнішими турбінами та новим колінчастим валом.

Мотор працює в парі з посиленою та переналаштованою версією восьмиступінчастою трансмісією з подвійним зчепленням, яка є в усіх інших Corvette C8. Підвіска авто також має багато спільних компонентів з версією Z06.

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Як і будь-який інший Corvette C8, версію ZR1 можна придбати в кузовах купе або кабріолет. Впізнати автівку без аеродинамічного обвісу можна за розділеним на дві частини заднім склом. Вага автомобіля становить лише 1664 кг у версії купе та 1704 кг у версії кабріолет, завдяки використанню коліс з вуглецевого волокна та гальмівних роторів з вуглецевої кераміки.

Компанія не оголосила вартість Corvette ZR1. Експерти припускають, що цінник починатиметься від 150 тисяч доларів, адже попередній ZR1 коштував приблизно 120 000 доларів США в 2019 році. Виробництво новинки почнеться в 2025 році.