В Києві з’явився Chevrolet Corvette Z06 на 1100 кінських сил

У Києві сфотографували прокачаний Chevrolet Corvette 2008 року випуску. Спорткар серйозно доопрацювали. Його фото з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

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Z06 – заряджена версія Chevrolet Corvette шостого покоління, яку випускали з 2006 по 2013 роки. Стандартна модель оснащена 7,0-літровим V8 потужністю 505 к. с. і 6-ступінчастою механічною КПП. Вона здатна розігнатися до 100 км/год за 3,6 с і розвинути швидкість 320 км/год.

Від вичайного купе Chevrolet Corvette Z06, тюнінговане авто відрізняє карбоновий обвіс, 21-дюймові колісні диски та потужні гальма Brembo. Ззаду встановлено спойлер, а на капоті з’явилися додаткові повітрезабірники.

Тюнінг Chevrolet Corvette Z06 включає доопрацювання двигуна – його доповнили механічним компресором Vortech V7-YSI, замінили паливну систему і вихлоп. Потужність V8 збільшили удвічі (до 1106 к. с.), а максимальний крутний момент виріс із 644 до 1370 Н∙м.