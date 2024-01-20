Corvette C8 встановив новий рекорд і став найшвидшим автомобілем у світі: за 8,64 секунди він розігнався до 276 км/год.

Для цього йому потрібно було пробігти лише 402 метри, що неймовірно швидко на такому куценькому відрізку траси. Таким чином, команда Extreme Turbo Systems (ETS) довела автоспільноті своє бачення можливостей Chevrolet Corvette.

Це той самий Corvette, що першим з покоління C8 отримав силовий потенціал у 1000 кінських сил (745 кВт), і він нині далеко не стандартний. Модель 2020 року укомплектована парою турбокомпресорів, системою впорскування закису азоту. Вона також отримала поршневу від Mahle Motorsport, шатуни Carillo та взяла в ARP посилену головку і шпильки. Окрім цього, тут удосконалена паливна система з гоночним паливом C85.

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Керує всім цим інтелектуальний електронний блок управління ECU MoTeC, який є центральним елементом для забезпечення найвищої продуктивності. Наприклад, ECU дозволяє ETS запускатися зі швидкістю 2800 обертів за хвилину з антизатримкою та наддувом. Заводський контроль запуску починається лише з 3500 об/хв.

Потужність "вісімки" з 6,2-літровим двигуном сягає неймовірних 1383 к.с. Менеджер гоночної команди ETS Зак Морган уточнює, що під час перемикання п’ятої передачі варто "трохи зменшити потужність, щоб не тиснути зчеплення повністю". Попри всі ці передові технології, Морган вважає частину коробки передач справжнім ключем до успіху.

Він називає коробку передач "найбільш дивовижною частиною автомобіля, оскільки вона збільшує тиск у магістралі на 10-15% і це дозволяє без втрат передавати потужність на задні колеса.

Наразі команда не має доступу до програмного забезпечення в модулі керування трансмісією, тому їм доводиться встановлювати всю свою потужність нижче 6500 об/хв. Це трохи стримує, а могло б бути ще швидше – резерв для стрімкого набору швидкості там є чималий.