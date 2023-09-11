В Україні зареєстровано лише кілька таких спорткарів.

Як відомо, новий Chevrolet Corvette C8 уперше став середньомоторним. Він обладнаний 6,2-літровим 495-сильним V8 та 8-ступеневим роботом з двома зчепленнями. Купе розганяється до сотні за 3,5 с і розвиває 312 км/год.

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Цей Chevrolet Corvette має опційний пакет Z51, що включає спортивні шини та підвіску, гучний вихлоп, збільшені гальма та самоблокувальний диференціал. Візуально таке купе впізнається за обвісом та заднім антикрилом.