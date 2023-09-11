Пока в Украине зарегистрировано всего несколько таких спорткаров.

Как известно, новый Chevrolet Corvette C8 впервые стал среднемоторным. Он оборудован 6,2-литровым 495-сильным V8 и 8-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Купе разгоняется до сотни за 3,5 с и развивает 312 км/ч.

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Этот Chevrolet Corvette имеет опционный пакет Z51, включающий спортивные шины и подвеску, громкий выхлоп, увеличенный тормоз и самблокирующийся дифференциал. Зрительно такое купе узнается по обвесу и заднему антикрылу.