Corvette C8 установил новый рекорд и стал самым быстрым автомобилем в мире: за 8,64 секунды он разогнался до 276 км/ч.

Для этого ему нужно было пробежать всего 402 метра, что невероятно быстро на таком маленьком отрезке трассы. Таким образом, команда Extreme Turbo Systems (ETS) доказала автосообществу свое видение возможностей Chevrolet Corvette.

Это тот самый Corvette, что первым из поколения C8 получил силовой потенциал в 1000 лошадиных сил (745 кВт), и он сейчас далеко не стандартный. Модель 2020 года укомплектована парой турбокомпрессоров, системой впрыска закиси азота. Она также получила поршневую от Mahle Motorsport, шатуны Carillo и взяла в ARP усиленную головку и шпильки. Кроме этого, здесь усовершенствована топливная система с гоночным топливом C85.

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Управляет всем этим интеллектуальный электронный блок управления ECU MoTeC, который является центральным элементом для обеспечения высочайшей производительности. Например, ECU позволяет ETS запускаться со скоростью 2800 оборотов в минуту с антизадержкой и наддувом. Заводской контроль запуска начинается только с 3500 об/мин.

Мощность "восьмерки" с 6,2-литровым двигателем достигает невероятных 1383 л.с. Менеджер гоночной команды ETS Зак Морган уточняет, что при переключении пятой передачи стоит "немного уменьшить мощность, чтобы не давить сцепление полностью". Несмотря на все эти передовые технологии, Морган считает часть коробки передач настоящим ключом к успеху.

Он называет коробку передач "наиболее удивительной частью автомобиля, поскольку она увеличивает давление в магистрали на 10-15%" и это позволяет без потерь передавать мощность на задние колеса.

Сейчас команда не имеет доступа к программному обеспечению в модуле управления трансмиссией, поэтому им приходится устанавливать всю свою мощность ниже 6500 об/мин. Это немного сдерживает, а могло бы быть еще быстрее – резерв для стремительного набора скорости там есть немалый.