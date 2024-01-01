В Киеве появился Chevrolet Corvette Z06 на 1100 лошадиных сил

В Киеве сфотографировали прокачанный Chevrolet Corvette 2008 года выпуска. Спорткар серьезно доработали. Его фото появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

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Z06 – заряженная версия Chevrolet Corvette шестого поколения, которую выпускали с 2006 по 2013 годы. Стандартная модель оснащена 7,0-литровым V8 мощностью 505 л. с. и 6-ступенчатой механической КПП. Она способна разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с и развить скорость 320 км/ч.

От исключительного купе Chevrolet Corvette Z06, тюнингованное авто отличает карбоновый обвес, 21-дюймовые колесные диски и мощные тормоза Brembo. Сзади установлен спойлер, а на капоте появились дополнительные воздухозаборники.

Тюнинг Chevrolet Corvette Z06 включает доработку двигателя – его дополнили механическим компрессором Vortech V7-YSI, заменили топливную систему и выхлоп. Мощность V8 увеличили вдвое (до 1106 л. с.), а максимальный крутящий момент вырос с 644 до 1370 Н∙м.