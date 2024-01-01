Представлен Chevrolet Corvette ZR1 2025

Как сообщает Motor1, автомобиль имеет максимальную скорость в 346 км/ч и способен преодолеть четверть мили менее чем за десять секунд. Аэродинамический обвес ZTK со спойлером, сплиттером и другими кузовными элементами добавляет прижимную силу в 544 кг.

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Двигатель ZR1 представляет собой глубокую модернизацию V8 LT6, используемого в версии Corvette Z06. Он получил название LT7 и отличается новыми головками блока цилиндров, коваными поршнями, способствующими значительно более низкой степени сжатия (9,8:1 по сравнению с 12,5:1 у LT6), более производительными турбинами и новым коленчатым валом.

Мотор работает в паре с усиленной и перенастроенной версией восьмиступенчатой трансмиссией с двойным сцеплением, которая есть во всех других Corvette C8. Подвеска авто также имеет много общих компонентов с версией Z06.

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Как и любой другой Corvette C8, версию ZR1 можно приобрести в кузовах купе или кабриолет. Узнать машину без аэродинамического обвеса можно по разделенному на две части заднему стеклу. Вес автомобиля составляет всего 1664 кг в версии купе и 1704 кг в версии кабриолет, благодаря использованию колес из углеродного волокна и тормозных роторов из углеродной керамики.

Компания не объявила стоимость Corvette ZR1. Эксперты предполагают, что ценник будет начинаться от 150 тысяч долларов, ведь предыдущий ZR1 стоил примерно 120 000 долларов США в 2019 году. Производство новинки начнется в 2025 году.