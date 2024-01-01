Катание на чужой Chevrolet Camaro обошлось в 97 000 долларов

Пробег Chevy Camaro ZL1E Hendrick Edition 2018 года, как пишет Jalopnik, не дотянул на одометре до 1600 километров. Внешний вид Chevy был замечательный, но нужно было сделать очередное сервисное обслуживание и кое-что починить.

Владелец автомобиля Кенни Хабул привез свой редкий Camaro в H&L Chevrolet в Дариене, штат Коннектикут, для обслуживания с четкими указаниями, что автомобиль не должен покидать автостоянку. Однако этого не произошло.

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Консультант по обслуживанию решил проехаться на автомобиле вместе с другим работником. Хорошо ухоженный 6,2-литровый двигатель V8 с наддувом моментально разогнал Camaro почти до 90 миль в час (144,8 км/ч). То ли водитель отвернулся на коллегу и гаву поймал, то ли мастерства ему не хватило, но он вылетел с центральной полосы межгосударственной трассы и врезался в ограждение.

В результате этого инцидента ребята "наездили" на 97 000 долларов США. Именно в такую сумму эксперты оценили искореженную машину.

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В судебном иске владелец заявил, что свой Camaro пригнал в дилерский центр из-за того, что плохо заводился двигатель. Хотел сделать машине надлежащее сервисное обслуживание. Просьба заключалась в том, что "ни при каких обстоятельствах работники не должны забирать автомобиль из зоны ремонта".

Основное требование поданного в Высший суд Стэмфордского округа иска к сервисному центру дилерской компании и против консультанта Метью Себастьяна касалось халатности и неосторожности.

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Заводской регистратор треков Camaro показал, что за секунды до аварии Себастьян "запустил двигатель и потерял контроль над высокопроизводительным транспортным средством, которым он не должен был управлять", – говорится в заключении от 31 мая. Также регистратор показал, что Себастьян не был пристегнут ремнем безопасности.

Поведение Себастьяна было "преднамеренным и безрассудным" и "очень неразумным поведением", – говорится в иске. В нем сказано, что водитель знал или должен был знать, что таким автомобилем должен управлять только "высокоопытный водитель, способный и осведомленный о возможностях и опасностях автомобиля".

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В иске утверждается, что компания не заботилась об автомобиле должным образом, в том числе не инструктировала сотрудников не ездить на нем по дороге и не смогла должным образом контролировать "простую задачу диагностики и ремонта сломанного выключателя сцепления". Истец утверждает, что дилерский центр несет ответственность как работодатель Себастьяна.