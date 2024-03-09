Одна из самых знаковых и желанных моделей бренда, оцениваемая более чем в 4 миллиона долларов, попала в аварию на немецком автобане.

Авария произошла на участке автобана A99 вблизи Мюнхена во вторник, 5 февраля, примерно в 11:20, сообщает Департамент полиции Мюнхена. Когда водитель приблизился к выезду из Нойгерберга, он потерял контроль над мощным суперкаром и врезался в ограждение в центре автомагистрали.

Куски суперкара разлетелись на более чем 200 метров. При этом один автомобиль сильно пострадал от обломков этого Ferrari. Три человека были госпитализированы с травмами, полученными во время аварии, в том числе один человек в автомобиле, пораженном обломками Enzo.

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Говорят, что авария произошла всего в нескольких километрах от нового дилерского центра Ferrari в Мюнхене.

Пока непонятно, кто именно управлял этим Enzo, но слухи с форума Ferrari Chat предполагают, что за рулем мог быть механик или сотрудник ближайшего официального дилерского центра Ferrari в Мюнхене.

Полиция Мюнхена опубликовала в сети только два изображения аварии. Наиболее показательная из этих фотографий демонстрирует, что передняя часть Ferrari уничтожена. Передний бампер, капот и фары были полностью вырваны из автомобиля, а переднее колесо со стороны водителя и компоненты подвески сильно изуродованы.

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Эксперты предполагают, что несмотря на серьезные повреждения, автомобиль можно отремонтировать, если кто-то готов заплатить непомерную сумму, которая потребуется, чтобы вернуть его на дорогу.

В 2006 году Enzo раскололи пополам вдоль шоссе Pacific Coast Highway, но через много лет его отремонтировали и продали на аукционе примерно за 1,75 миллиона долларов.

Фото: Feuerwehr München/Facebook