Одна з найбільш знакових і бажаних моделей бренду, що оцінюється у понад 4 мільйони доларів, потрапила в аварію на німецькому автобані.

Аварія сталася на ділянці автобану A99 поблизу Мюнхена у вівторок, 5 лютого, приблизно об 11:20, повідомляє Департамент поліції Мюнхена. Коли водій наблизився до виїзду з Нойгерберга, він втратив контроль над потужним суперкаром і врізався в огорожу у центрі автомагістралі.

Шматки суперкара розлетілися на більш ніж 200 метрів. При цьому один автомобіль сильно постраждав від уламків цього Ferrari. Троє людей були госпіталізовані з травмами, отриманими під час аварії, у тому числі одна людина в автомобілі, враженому уламками Enzo.

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Кажуть, що аварія сталася лише за кілька кілометрів від нового дилерського центру Ferrari у Мюнхені.

Наразі незрозуміло, хто саме керував цим Enzo, але чутки з форуму Ferrari Chat припускають, що за кермом міг бути механік або співробітник найближчого офіційного дилерського центру Ferrari у Мюнхені.

Поліція Мюнхена опублікувала в мережі лише два зображення аварії. Найбільш показова з цих фотографій демонструє, що передня частина Ferrari знищена. Передній бампер, капот і фари були повністю вирвані з автомобіля, а переднє колесо з боку водія та компоненти підвіски сильно понівечені.

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Експерти припускають, що попри серйозні пошкодження, автомобіль можна відремонтувати, якщо хтось готовий заплатити непомірну суму, яка буде потрібна, щоб повернути його на дорогу.

У 2006 році Enzo розкололи навпіл уздовж шосе Pacific Coast Highway, але через багато років його відремонтували та продали на аукціоні приблизно за 1,75 мільйона доларів.

Фото: Feuerwehr München/Facebook