Катання на чужій Chevrolet Camaro обійшлося у 97 000 доларів

Пробіг Chevy Camaro ZL1E Hendrick Edition 2018 року, як пише Jalopnik, не дотягнув на одометрі до 1600 кілометрів. Зовнішній вигляд Chevy був чудовий, але потрібно було зробити чергове сервісне обслуговування й дещо полагодити.

Власник автомобіля Кенні Хабул привіз свій рідкісний Camaro до H&L Chevrolet у Дарієні, штат Коннектикут, для обслуговування з чіткими вказівками, що автомобіль не повинен залишати автостоянку. Однак цього не сталося.

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Консультант з обслуговування вирішив проїхатися автомобілем разом з іншим працівником. Добре доглянутий 6,2-літровий двигун V8 з наддувом вмить розігнав Camaro майже до 90 миль на годину (144,8 км/год). Чи то водій відвернувся на колегу й гаву упіймав, чи то майстерності йому не вистачило, але він вилетів з центральної смуги міждержавної траси та врізався в огорожу.

В результаті цього інциденту хлопці "наїздили" на 97 000 доларів США. Саму в таку суму експерти оцінили понівечену автівку.

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У судовому позові власник заявив, що свій Camaro пригнав у дилерський центр через те, що погано заводився двигун. Хотів зробити автівці належне сервісне обслуговування. Прохання полягало в тому, що "за жодних обставин працівники не повинні забирати автомобіль з зони ремонту".

Основна вимога поданого у Вищий суд Стемфордського округу позову до сервісного центру дилерської компанії та проти консультанта Метью Себастьяна стосувалася недбалості й необережності.

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Заводський реєстратор треків Camaro показав, що за секунди до аварії Себастьян "запустив двигун і втратив контроль над високопродуктивним транспортним засобом, яким він не повинен був керувати", – йдеться у висновку від 31 травня. Також реєстратор показав, що Себастьян не був пристебнутий ременем безпеки.

Поведінка Себастьяна була "навмисною та безрозсудною" й "дуже нерозумною поведінкою", – йдеться у позові. У ньому сказано, що водій знав або повинен був знати, що таким автомобілем повинен керувати лише "високодосвідчений водій, здатний і обізнаний про можливості та небезпеки автомобіля".

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У позові стверджується, що компанія не дбала про автомобіль належним чином, у тому числі не інструктувала співробітників не їздити на ньому по дорозі та не змогла належним чином контролювати "просте завдання діагностики та ремонту зламаного вимикача зчеплення". Позивач стверджує, що дилерський центр несе відповідальність як роботодавець Себастьяна.